RTL setzt im Sommer auf Jauchs Millionen-Gewinner

Während RTL im vorigen Jahr die Pause von "Wer wird Millionär?" noch mit "Bauer sucht Frau International" überbrückte, setzt RTL auch weiterhin auf das Quiz mit Günther Jauch. Einen Monat lang gibt es ein Wiedersehen mit bisherigen Millionen-Gewinnern.



18.05.2020 - 08:22 Uhr von Alexander Krei 18.05.2020 - 08:22 Uhr

Fans von "Wer wird Millionär?" werden auch nach dem Prominentenspecial nicht auf das Quiz mit Günther Jauch verzichten müssen. Überraschend stellt RTL Anfang Juni jedoch auf Wiederholungen um - das hat es in dieser Form noch nie gegeben. So gibt es vom 8. Juni an jeweils am Montagabend noch einmal ein Wiedersehen mit bisherigen Millionen-Gewinnern der Show.

Insgesamt werden vier Folgen gezeigt, in denen die letzten vier Quiz-Millionäre im Mittelpunkt stehen. Los geht es mit dem Kölner Saftbar-Besitzer Ronald Tenhole, der erst Ende März bei Günther Jauch die Million abräumte, als er die Frage beantwortete, aus wie vielen Brettern die klassische, genormte Europalette EPAL-1-Palette besteht.

Am Pfingstmontag verabschiedet sich Günther Jauch aber zunächst einmal mit einem neuen Prominentenspecial in die Sommerpause, was insofern überraschend ist, weil das RTL-Quiz damit unter anderem gegen den "Tatort" läuft (DWDL.de berichtete).





Im vergangenen Jahr hatte RTL die Sommerpause von "Wer wird Millionär?" übrigens noch dafür genutzt, um "Bauer sucht Frau International" am Montagabend zu zeigen. Das ist dieses Mal nicht möglich, weil der Kölner Sender die Kuppelshow derzeit am ungleich härter umkämpften Sonntagabend ausstrahlt. Geholfen hat das den Quoten allerdings nicht: Der Marktanteil liegt bei etwas mehr als zehn Prozent und damit über vier Prozentpunkte niedriger als 2019.

