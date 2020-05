Sat.1: Kirsch moderiert "The Taste" und Guinness-Ranking

© Sat.1/Willi Weber

Sat.1 holt Angelina Kirsch als neue Moderatorin an Bord. Ihr erstes Projekt ist eine neue Rankingshow rund um Guinness-Weltrekorde. Im Herbst löst sie dann Christine Henning als Moderatorin von "The Taste" ab.



19.05.2020 - 11:18 Uhr von Uwe Mantel 19.05.2020 - 11:18 Uhr

Das Curvy Model Angelina Kirsch wird künftig regelmäßig als Moderatorin im Sat.1-Programm zu sehen sein. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits als Jurorin für die RTLzwei-Show "Curvy Supermodel" vor der Kamera stand und zuletzt bei Netflix die deutsche Adaption von "Nailed it" unter dem deutschen Titel "Wer kann, der kann" präsentierte, übernimmt sie die Moderation der achten Staffel von "The Taste" als Nachfolgerin von Christine Henning.

Produziert werden die neuen Folgen von "The Taste" ab Ende des Monats von RedSeven Entertainment in München, zu sehen gibt es die neue Staffel dann aber wie üblich erst im Herbst. Ihren Einstand im Sat.1-Programm gibt sie allerdings bereits früher, nämlich am 19. Juni. Dann präsentiert sie freitags drei Folgen von "Guinness World Records", eine neue Rankingshow, in der die verrücktesten und spektakulärsten Rekorde der Welt vorgestellt werden sollen. Produktionsfirma ist hier Banijay Productions Germany.

Angelina Kirsch zu ihren neuen Aufgaben: "Ich liebe es, zu sehen, wie Menschen mit einem Ziel vor Augen zu Höchstformen auflaufen - sei es bei einem Rekordversuch oder bei der Kreation raffinierter Speisen. Als jemand, der lieber bekocht wird als selbst zu kochen, bin ich absolut fasziniert, wie man komplette Gerichte auf so einen winzigen Löffel zaubern kann! Gibt es in dieser Disziplin eigentlich schon einen Weltrekord?"

