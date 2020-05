GEO Television zeigt Koproduktion über Sinn des Reisens

© TVNow

Reisen ist im Moment quasi nicht möglich - doch das Fernweh packt gerade deswegen aktuell viele. Was uns antreibt, die Welt entdecken zu wollen, versucht Mika Mattila in der Doku "Reiseziel: Woanders" zu ergründen.



19.05.2020 - 11:58 Uhr von Uwe Mantel 19.05.2020 - 11:58 Uhr

Der Pay-TV-Sender GEO Television zeigt am 15. Juni um 20:15 Uhr die bildgewaltige Doku "Reiseziel: Woanders", in der sich Regisseur Mika Mattila auf eine Expedition begibt: Als stiller Beobachter zeigt er die verschiedenen Formen des Reisens und will ergründen, was uns Menschen seit jeher antreibt, die Welt entdecken zu wollen.

Die Dokumentation erzählt die ganze Geschichte des Reisens beginnend bei den Ursprüngen des Menschen und zeigt, wie wichtig die Suche nach Wahrheiten, Authentizität, Jugendlichkeit oder Spiritualität schon immer war und noch ist. Dazu nimmt Regisseur Mattila den Zuschauer mit nach Israel, Tibet, aber auch nach Disneyland. Er setzt unter anderem Archivbilder, historische Zitate, mythische Erzählungen und aktuelle Aufnahmen von Reisenden rund um den Globus ein und lässt so Stück für Stück das Bild eines modernen Reisenden entstehen.

GEO Television war schon früh in das Projekt eingestiegen und entwickelte und produzierte die Doku gemeinsam mit Mika Mattila. Nach der TV-Ausstrahlung stehet sie bei TV Now zum Abruf zur Verfügung. Zusätzlich erhalten auch Leserinnen und Leser des GEO Magazins die Doku einen Monat lang gratis zur Verfügung gestellt. In der Juni-Ausgabe des gedruckten Magazins gibt's weitere Infos zur Doku.

Teilen