Disneys Streaming-Chef Mayer wechselt zu TikTok

Kevin Mayer, der zwischenzeitlich auch als Nachfolger für den scheidenden Disney-Boss Bob Iger gehandelt worden war, dann aber leer ausging, zieht Konsequenzen und kehrt dem Unternehmen den Rücken. Er wechselt zu TikTok.



19.05.2020 - 12:15 Uhr von Uwe Mantel 19.05.2020 - 12:15 Uhr

Schon seit mehreren Jahren liebäugelte Disney-Boss Bob Iger damit, die Führung von Disney abzugeben, allerdings fand der Konzern zunächst niemanden, dem man diese Aufgabe zutraute. Ende Februar fiel dann aber die Entscheidung: Bob Iger geht, Bob Chapek übernimmt. Chapek war zuvor unter anderem für die Freizeitparks des Konzerns verantwortlich. Chapek setzte sich im Rennen um den Spitzenposten damit gegen Kevin Mayer durch, der fürs Endkundengeschäft - und damit auch für den neuen Streamingdienst Disney+ verantwortlich zeichnete, derzeit der große Hoffnungsträger des Konzerns.

Nachdem Mayer der Schritt nach ganz oben nun also verwehrt wurde, zieht er Konsequenzen und hat nun seine Abschied von Disney nach 27 Jahren im Konzern bekannt gegeben. Zum 1. Juni wechselt er stattdessen als Vorstandsvorsitzender zu sozialen Netzwerk TikTok, zudem soll er als COO das operative Geschäft der TikTok-Mutter Bytedance führen und wird direkt an den Gründer Yiming Zhang berichten. Die Nachfolge von Kevin Mayer bei Disney tritt Rebeca Campbell an, Chapeks alten Posten übernimmt Josh D'Amaro. Beide sind ebenfalls schon sehr mehr als zwei Jahrzehnten im Unternehmen.

