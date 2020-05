RTL schickt Pocher & Papa um 20:15 Uhr auf Weltreise

© TVNOW / Chapel

Nach dem erfolgreichen Debüt seiner Late-Night-Show "Gefährlich ehrlich" geht Oliver Pocher im Juni zusammen mit seinem 70-jährigen Vater auf Sendung. RTL zeigt das neue Format "Pocher & Papa auf Reisen" sogar zur besten Sendezeit.



19.05.2020 - 13:40 Uhr von Alexander Krei 19.05.2020 - 13:40 Uhr

OIiver Pocher ist in diesen Tagen bei RTL gut im Geschäft. Nach dem überaus erfolgreichen Start seiner neuen Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" wird RTL noch im Juni die Dokureihe "Pocher & Papa auf Reisen" ins Programm nehmen. Zu sehen gibt es die beiden Folgen sogar zur besten Sendezeit: Sie laufen am Freitag, den 19. und 26. Juni jeweils um 20:15 Uhr.

In der ersten Folge begibt sich Oliver Pocher zusammen mit seinem Vater Gerd nach Thailand, wo es neben schillernden Städten und traumhaften Strände auch Ladyboy-Shows, rustikale Massagen, entbehrliches Klosterleben, scheue Bergvölker und hartes Thaiboxen gibt. Im zweiten Teil führt es Vate rund Sohn in die USA, wo sie sich unter anderem intensiven Astronautentrainings, Botox-Behandlungen und einer Wildschweinjagd stellen.

"Pocher & Papa auf Reisen" ist eine Produktion der Banijay Productions Germany im Auftrag von RTL. Gedreht wurde von Januar 2020 bis März 2020 in Thailand und den USA - also noch bis kurz vor Beginn der weltweiten Reiseeinschränkungen in Folge der Coronavirus-Pandemie. RTL verspricht einen wilden Trip, "der die Beziehung der beiden auf die Probe stellen und für immer verändern wird".





Aktuell setzt der Kölner Sender am Freitagabend noch auf die populäre Tanzshow "Let's dance", die jedoch am Freitag zu Ende gehen wird. In der kommenden Woche folgt jedoch noch ein Profi-Special, ehe am 5. und 12. Juni neue Folgen der "Ultimativen Chart Show" mit Oliver Geissen den Sendeplatz übernehmen.

