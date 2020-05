AGF Videoforschung übernimmt Convergence Monitor

© AGF

Wenn es um die Mediennutzung in Deutschland ging, war in der Vergangenheit der Convergence Monitor eine wichtige Quelle. Bislang von Kantar erhoben, wird die AGF Videoforschung künftig Auftraggeberin der Forschungsreihe.



19.05.2020 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2020 - 16:04 Uhr

Die AGF Videoforschung wird Auftraggeberin des Convergence Monitors, den Kantar seit 2008 erhebt. Das hat das Unternehmen nun bekanntgegeben. Die Forschungsreihe zur Mediennutzung in Deutschland wurde zuletzt von den Gründungsmitgliedern ARD-Werbung Sales & Services (AS&S) und der Mediengruppe RTL Deutschland sowie von Discovery, die seit 2017 mit an Bord waren, betrieben.

Künftig erscheint der Convergence Monitor also unter dem Dach der AGF Videoforschung, wo neben AS&S, MG RTL und Discovery unter anderem auch ProSiebenSat.1, ZDF, Sky und Viacom mit dabei sind. "Der Convergence Monitor bietet einen umfangreichen Überblick über die Video- und Internetnutzung in Deutschland und ergänzt damit auf ideale Weise die Informationen, die die AGF aus der täglichen Reichweitenmessung und anderen flankierenden Studien gewinnt", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF Videoforschung. "Wir freuen uns sehr mit dem Convergence Monitor unser Instrumentarium zu erweitern und können so dem Markt zukünftig noch mehr Informationen zur Nutzung von Geräten und Medien, insbesondere der digitalen, zur Verfügung stellen."

Für den jährlich erscheinenden Convergence Monitor hat Kantar bislang immer rund 1.500 Personen zwischen 14 und 69 Jahren in persönlichen Face-to-Face Interviews befragt. Wegen des Coronavirus werden in diesem Jahr ausnahmsweise telefonisch geführt. "Seit zwölf Jahren untersucht der Convergence Monitor Entwicklungen und aktuelle Trends im Bewegtbildmarkt und zeigt auf einzigartige Weise, wie sich vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung neue Möglichkeiten und Angebote entwickeln", sagt Petra Dittrich, Senior Director bei Kantar. "Wir freuen uns sehr, mit der AGF einen Partner zu haben, mit dem wir im Rahmen dieser Trendstudie weiterhin valide Erkenntnisse zu den zukunftsweisenden Innovationen rund um die Bewegtbildnutzung bereitstellen können."

