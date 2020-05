"Sing meinen Song": Vox geht DFB-Pokal aus dem Weg

© TVNow/Boris Breuer

Das Coronavirus hat weiter Auswirkungen auf das Programm zahlreicher TV-Sender. Weil der DFB-Pokal voraussichtlich im Juni fortgesetzt wird, nimmt Vox "Sing meinen Song" aus der Schusslinie und zeigt statt einer neuen Ausgabe ein Best-of.



19.05.2020 - 16:30 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2020 - 16:30 Uhr

Fans von "Sing meinen Song" müssen sich auf eine Änderung einstellen. Die für den 9. Juni geplante neue Ausgabe, in denen die Sängerin LEA im Fokus stehen sollte, wird um eine Woche nach hinten verschoben. Stattdessen zeigt Vox am 9. Juni ein Best-of der Musiksendung, es geht dann um die "lustigsten Momente" aus den vergangenen Jahren. Hintergrund ist der DFB-Pokal, der voraussichtlich an diesem Abend seinen Betrieb wieder aufnimmt und im Ersten zu sehen sein wird. Auf dem Plan steht das Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt oder das Match zwischen Saarbrücken und Leverkusen. Das zweite Spiel wird einen Tag später ausgetragen.

Gestartet ist "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" Anfang Mai und die Quoten waren bislang gut. Nach 10,4 Prozent zum Auftakt holte das Format in Woche zwei sogar 13,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zum Vergleich: Die Staffel 2019 kam im Schnitt auf 9,7 Prozent. Beide bislang gezeigten Folgen erreichten jeweils deutlich mehr als zwei Millionen Zuschauer, auch das war in den vergangenen beiden Jahren nicht selbstverständlich.

Darüber hinaus hat Vox nun auch einen Sendetermin für die Drag-Queen-Ausgabe von "Shopping Queen" gefunden, die eigentlich schon Anfang April hätte laufen sollen. Wegen des Coronavirus nahm man von diesen Plänen aber Abstand, nun hat man das Special für den 14. Juni angekündigt, um 20:15 Uhr geht die Ausgabe dann auf Sendung.





Einen Tag später, am 15. Juni, meldet sich auch "Goodbye Deutschland" mit neuen Ausgaben zurück, gleich zwei neue Folgen wird Vox in der Primetime ausstrahlen. Um 23:10 Uhr kehrt dann zudem "Mein Traumhaus am Meer" mit neuen Folgen zurück, acht neue Ausgaben hat Vox angekündigt. Das Format feierte 2018 nach zehn Jahren sein Comeback bei Vox, performte mit 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber nicht sonderlich stark. Nun erhält es eine zweite Chance.

