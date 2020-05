Starzplay holt "Normal People" nach Deutschland

© Starz

Die Verfilmung des Romans "Normal People" von Sally Rooney ist ab dem Sommer auch in Deutschland zu sehen, der Streamingdienst Starzplay hat sich nun die Rechte für verschiedene Märkte gesichert.



19.05.2020 - 18:01 Uhr von Timo Niemeier 19.05.2020 - 18:01 Uhr

Zusammen mit Element Pictures und BBC Three hat Hulu die zwölfteilige Serie "Normal People" produziert, die auf dem gleichnamigen Roman von Sally Rooney beruht. In den USA ist die Serie seit Ende April beim Streamingdienst zu sehen. Und nun ist auch klar, wo die Folgen hierzulande laufen werden. Starzplay hat sich die Rechte an der Serie gesichert und wird sie ab dem Sommer ins Portfolio aufnehmen - einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Neben Deutschland hat sich Starzplay aber auch die Rechte für Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Lateinamerika und Japan gesichert. "Als Fan des Romans habe ich das Gefühl, dass das Kreativteam eine außergewöhnliche Arbeit geleistet hat, um diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen", sagt Superna Kalle, EVP Starz International Digital Networks. "Die Zärtlichkeit dieser modernen Liebesgeschichte ist überall spürbar und wird beim Starzplay-Publikum auf der ganzen Welt Widerhall finden, das von unserem Service ausgefallene und auch provokante Inhalte erwartet."

So beschreibt Starzplay den Inhalt der Serie: In seiner Schule in einer Kleinstadt im Westen Irlands ist Connell der beliebte, gutaussehende und athletische Fußballspieler. Marianne ist eine stolze, etwas einschüchternde und komische Außenseiterin, die ihren Mitschülern aus dem Weg geht und sich lieber mit ihren Lehrern anlegt. Doch als Connell eines Tages seine Mutter Lorraine (Sarah Greene) von ihrem Haushälter-Job bei Mariannes Eltern abholt, geschieht etwas zwischen ihm und Marianne. Eine seltsame Verbindung entsteht, die bald unauslöschlich wird ‒ eine, die beide vor ihren Freunden unbedingt verbergen wollen.

