Fortsetzung: ZDF will "Welten-Saga" deutlich ausbauen

Das ZDF wird Christopher Clark auch im nächsten Jahr wieder für die "Welten-Saga" um den Globus schicken. Wie der Sender ankündigte, soll aus der Reihe eine "länger laufende Serie". Dafür arbeitet das ZDF weiter mit der UNESCO zusammen.



22.05.2020 - 14:26 Uhr von Alexander Krei 22.05.2020 - 14:26 Uhr

Mit durchschnittlich mehr als viereinhalb Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,5 Prozent erwiesen sich die ersten drei Folgen der Doku-Reihe "Welten-Saga", die das ZDF sonntags auf dem "Terra X"-Sendeplatz zeigt, als Quoten-Erfolg - entsprechend positiv fällt also die Halbzeit-Bilanz des Senders aus. Daher hat das ZDF die Fortsetzung der Reihe die in Zusammenarbeit mit der UNESCO entstand, beschlossen.

Noch vor dem Ende der aktuellen Staffel kündigte der Sender eine "länger laufende Serie der Welten-Saga" an. "Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam mit Sir Christopher Clark und der UNESCO ein großes 'Terra X'-Archiv mit den bedeutendsten Kulturerbestätten der Menschheit schaffen", sagte Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft. "Diese internationalen Schätze im Weltgedächtnis festzuhalten, vermittels aufwendiger, optisch herausragender Dokumentationen, ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns als ZDF gerne widmen wollen."

Dies soll mit jeweils sechs Reisedokumentationen geschehen, die zu vielen der von der UNESCO gelisteten 1121 Schätzen der Menschheit führen. Verantwortlich für Buch und Regie zeichnet Gero von Boehm. Im Fernsehen wird am kommenden Sonntag die vierten Folge zu sehen sein, in der Christopher Clark "Die Schätze Lateinamerikas" vorstellt. In der ZDF-Mediathek steht die neue Folge schon jetzt zum Abruf bereit.





Zu jeder Dokumentation gibt es darüber hinaus ein Webvideo, das jeweils am Samstag vor der Sendung um 10:00 Uhr in der Mediathek und einen Tag später auf dem YouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" veröffentlicht wird. Das Besondere: Diese Filme sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.



