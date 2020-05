Anke Engelke schon wieder beim "WWM?"-Promispecial

© TVNow/Stefan Gregorowius

Schon jetzt ist Anke Engelke die Person, die am häufigsten auf dem Stuhl von Günther Jauch Platz nahm. Nun wird sie ihren Rekord noch etwas ausbauen: An Pfingstmontag ist sie erneut zu Gast beim Promispecial von "Wer wird Millionär?". Wer noch mitquizzt…



25.05.2020 - 10:09 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2020 - 10:09 Uhr

RTL hat die Teilnehmer des kommenden Prominenten-Specials von "Wer wird Millionär?" bekanntgegeben. Demnach tritt auch Anke Engelke mal wieder an, um die Million bei Günther Jauch abzuräumen. Für Engelke ist es quasi business as usual: Bereits sechs Mal nahm sie an den Promispecials der Sendung teil und war damit bislang schon Rekordhalterin. Nun kommt am kommenden Pfingstmontag, den 1. Juni, also eine weitere Teilnahme hinzu.

Neben Engelke werden auch Ilka Bessin, Henning Baum und Horst Lichter versuchen, möglichst viel Geld für den guten Zweck zu erspielen. Das Promispecial ist übrigens ein Jubiläum: Günther Jauch präsentiert die Sonderausgabe des Rateklassikers bereits zum 40. Mal. Die Million abgeräumt haben bislang Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011). Anke Engelke hat mir ihren sechs Auftritten insgesamt aber auch schon mehr als zwei Millionen Euro erspielt.

Teilen