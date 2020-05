Disney Channel veranstaltet "Schlimmer geht's immer"-Tag

© Disney Channel

Im kommenden Monat will der Disney Channel beweisen, dass es immer schlimmer kommen kann. Im Zuge dessen werden über einen Tag hinweg 30 Folgen aus "Schlimmer geht's immer" gezeigt, inklusive eines Specials.



25.05.2020 - 10:38 Uhr von Kevin Hennings 25.05.2020 - 10:38 Uhr

Am Samstag, dem 27. Juni, können die Zuschauer des Disney Channels auf Kosten von Milo Murphy lachen. Der Unglücksrabe wird an diesem Tag von 7:50 Uhr an rund um die Uhr beim Sender zu sehen sein. Insgesamt wird der Disney Channel 30 Folgen aus der ersten und zweiten Staffel "Schlimmer geht's immer" ausstrahlen. Abgerundet wird dieser "Schlimmer geht's immer"-Tag mit einem 40-minütigen "Findet Milo!"-Special, das um 9:30 Uhr ausgestrahlt wird. Um 13:30 Uhr folgt zusätzlich "Der Phineas und Ferb Effekt".

Darum geht es in "Schlimmer geht's immer": Milo besitzt die einzigartige Eigenschaft jegliches Unglück wie ein Magnet anzuziehen. Seit Generationen wird diese Eigenart nun schon in der Familie Murphy vererbt – und bringt so allerlei Trubel in ihr Leben. Doch Milo lässt sich von den unvorhergesehenen Widrigkeiten nicht entmutigen und ist für jede Situation bestens gerüstet. Ausgestattet mit dem nötigen Grips, einem Rucksack voller Zubehör und unendlichem Optimismus, wird jede Katastrophe in ein Abenteuer verwandelt. Gemeinsam mit seinen Freunden Zack und Melissa findet Milo stets einen Weg aus der Misere und lernt dabei, dass eine positive Einstellung alles ist.

