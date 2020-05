Fußball: Auch 3. Liga und Frauen-Bundesliga wieder live

© Telekom

Nachdem die 1. und 2. Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb bereits wieder aufgenommen haben, kehrt nun auch die 3. Liga wieder auf den Platz zurück, ebenso die Frauen-Bundesliga. Damit steigt auch MagentaSport wieder in die Übertragung ein.



26.05.2020 - 10:45 Uhr von Uwe Mantel 26.05.2020 - 10:45 Uhr

Auch wenn sich die Vereine und Landesverbände nicht alle einig waren: Der Entschluss, ab dem kommenden Wochenende auch in der 3. Fußball-Liga den Spielbetrieb wieder aufzunehmen ist gefallen. Vor Publikum können die natürlich wie in den ersten beiden Ligen nicht stattfinden, wer seinen Verein spielen sehen möchte, muss also auf das Angebot MagentaSport ausweichen. Dort werden alle 110 geplanten Begegnungen - sofern sie den stattfinden - wie geplant sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz übertragen. Elf Spieltage an sechs Wochenenden und in fünf englischen Wochen stehen nun noch auf dem Spielplan.

Wie vor der Krise wird es daneben auch zeitversetzt Zusammenfassungen und Höhepunkte aller Spiele geben, am erprobten Konzept hält man also fest - nun allerdings natürlich unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygiene-Verordnungen. Neben der 3. Liga, zeigt MagentaSport zudem auch wieder an jedem Spieltag die Top-Spiele der Frauen-Bundesliga wieder live. Zudem wird man das Final-Turnier der Basketball-Bundesliga ab dem 6. Juni komplett live übertragen. Zusätzlich wird's eine Hintergrund-Berichterstattung mit Highlights, News, Interviews und Stimmungsberichten geben.

