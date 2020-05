Nitro nimmt "Dr. House" ab Ende Juni ins Programm

© RTL

Neben Super RTL wird ab Ende Juni noch ein weiterer Sender auf Wiederholungen von "Dr. House" setzen. Nitro will künftig ebenfalls einen Abend pro Woche mit der US-Serie füllen. Bei RTLplus konnte der mürrische Arzt zuletzt hingegen nicht punkten.



27.05.2020 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 27.05.2020 - 10:41 Uhr

Seit einiger Zeit ist "Dr. House" bei Super RTL in Dauerschleife zu sehen. Jeden Mittwoch fährt der Sender mit Wiederholungen der Krankenhausserie bisweilen beachtliche Quoten ein - inzwischen füllen die alten Folgen auch wieder den ganzen Abend, nachdem die Zuschauer von der französischen Serie "Kommissar Caïn" nur bedingt überzeugt waren.

Demnächst setzt aber auch ein weiterer Sender der Mediengruppe RTL auf "Dr. House": Vom 25. Juni an nimmt Nitro die Serie ebenfalls ins Programm. Der Männersender zeigt jeweils donnerstags ab 20:15 Uhr drei Folgen am Stück, ehe diese bis in die Nacht hinein noch einmal wiederholt werden. Los geht es mit der ersten Folge der ersten Staffel, die vor mehr als 15 Jahren zum ersten Mal im amerikanischen Fernsehen lief.

Vor einigen Monaten hatte auch RTLplus schon einmal versucht, mit "Dr. House" zu punkten. Dort fanden sich allerdings nur wenige Zuschauer. Mit "Law & Order: Special Victims Unit" hat aber auch der sogenannte Best-Ager-Sender neuerdings wieder eine US-Serie im Programm. Diese läuft aktuell auch noch bei Nitro, wird dort jedoch ab Ende Juni zugunsten von "Dr. House" pausieren.

Bei Super RTL soll "Dr. House" derweil ungeachtet der Nitro-Ausstrahlung weiterhin zu sehen sein. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ein Sendersprecher, dass sich an den erfolgreichen Ausstrahlungen der Serie am Mittwochabend nichts ändern wird.

