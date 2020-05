Vox holt Michael Wendler und Laura in die Primetime

© TVNow

Bislang hatte Vox nur eine Ausgabe der Hochzeits-Doku über Laura Müller und Michael Wendler angekündigt - und die sollte am Programmrand versteckt werden. Nun ist klar: Kurz darauf schafft es die Dokusoap sogar in die Primetime.



Laura Müller und Michael Wendler sind derzeit dick im Geschäft. Neben seinen diversen Engagements bei RTL mit Oliver Pocher und ihrer Teilnahme bei "Let’s Dance", zeigte TVNow Anfang des Jahres eine Dokusoap über das Pärchen. In "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika" ging es unter anderem darum, wie der Wendler seiner damaligen Freundin in den USA ein Liebesnest baute. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Mediengruppe RTL auch die Hochzeitsvorbereitungen sowie die Hochzeit selbst intensiv begleiten wird.

"Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" ist seit dieser Woche bei TVNow zu sehen, das Portal veröffentlicht wöchentlich neue Ausgaben. Am kommenden Montag, den 1. Juni, wird Vox um 23:20 Uhr ebenfalls eine dieser Ausgaben zeigen. Das macht man, um der Produktion bei TVNow etwas mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wenige Wochen später schafft es die Dokusoap aber auch in die Primetime von Vox. Ab dem 22. Juni nämlich wird die Sendung immer montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ins Programm genommen.

Weil die TVNow-Folgen eine Laufzeit von rund 20 Minuten haben, handelt es sich bei den 20:15-Uhr-Ausstrahlungen bei Vox um Zusammenschnitte mehrerer Folgen. Das hatte man bereits bei der Vorstellung der Dokusoap so angekündigt (DWDL.de berichtete). Insgesamt 15 Folgen sollen bei TVNow erscheinen. Das grande Finale, die Hochzeit, soll dann Ende August sogar live bei RTL zu sehen sein. Natürlich nur, wenn das Coronavirus Trauung und Dreharbeiten dann zulässt. Produziert wurde "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" intern bei RTL Studios.

