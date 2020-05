Sony AXN zeigt im Juli neue Folgen von "Chicago P.D."

© AXN

In wenigen Wochen wird die NBC-Serie "Chicago P.D." beim Pay-TV-Sender Sony AXN weiter gehen, zu sehen sind dann bereits die Episoden der siebten Staffel. Hank und sein Team gehen weiter gegen die kriminelle Unterwelt von Chicago vor.



28.05.2020 - 10:55 Uhr von Kevin Hennings 28.05.2020 - 10:55 Uhr

Dick Wolfs Erfolgsserie "Chicago P.D.", die auf der Originalserie "Chicago Fire" basiert, wird am Mittwoch, dem 22. Juli bereits in die siebte Staffel starten. In Deutschland ist Sony AXN die Senderheimat des NBC-Dramas, wo die insgesamt 20 neuen Folgen wöchentlich um 21 Uhr in Doppelkapazität ausgestrahlt werden. Die Episoden stehen im Anschluss an die Ausstrahlung zudem sieben Tage in den Sony AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Teleclub und UPC zur Verfügung.

"Chicago P.D." spielt im 21. Bezirk des Chicago Police Departments, das aus zwei verschiedenen Gruppen besteht: Auf der einen Seite setzt sich die Intelligence Unit unter der Leitung von Hank Voight (Jason Beghe) mit Drogendelikten, organisiertem Verbrechen und Mord auseinander. Auf der anderen Seite verhaften die Streifenpolizisten innerhalb ihrer Schicht Straßenkriminelle.

In der nunmehr siebten Staffel kommt es gleich zu Beginn zu einem großen Dilemma. Das Team muss die Unschuld von Hank beweisen, der Hauptverdächtiger in einem Mordfall ist. Doch je mehr Beweise die Kollegen sammeln, desto belastender entwickelt sich die Lage für Hank. Gleichzeitig ermittelt Officer Atwarter undercover in einem Drogensyndikat.

Teilen