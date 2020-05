Netflix zeigt Frank-Elstner-Talkshow schon ab Juni

© Netflix/Zoo Agency

Dass Frank Elstner mit seiner Talkshow "Wetten, das war’s…?" zu Netflix wechselt, war bereits bekannt. Nun überrascht der Streamingdienst mit dem Startdatum: Die neuen Ausgaben werden bereits in einigen Tagen zu sehen sein. Wen Elstner empfängt…



29.05.2020 - 10:36 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2020 - 10:36 Uhr

Netflix hat das Startdatum von Frank Elstners Talkshow "Wetten, das war’s…?" angekündigt. Die fünf neuen Ausgaben sind bereits ab dem 12. Juni beim Streamingdienst zu sehen. Ende 2019 wurde Elstners Wechsel zu Netflix bekannt, zuvor hatte er das Format auf Youtube produziert. Die neuen Ausgaben werden exklusiv bei Netflix zu sehen sein. In den fünf neuen Folgen bittet er Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Lena Meyer-Landrut, Charlotte Roche und Daniel Brühl zum Gespräch.

Mit Klaas Heufer-Umlauf schließt sich quasi ein Kreis: In einer Ausgabe von "Late Night Berlin" wurde Elstners Wechsel zu Netflix damals bekannt (DWDL.de berichtete). Am Set-Up der Sendung hat sich auch durch den Wechsel übrigens nicht viel geändert: Elstner sitzt mit seinem jeweiligen Gast an einem Tisch und führt das Gespräch ohne großes Tamtam drumherum. Produziert wurde "Wetten, das war’s…?" von Frank Elstners Sohn Thomas und seiner Produktionsfirma Zoo Agency, Elstner senior war ebenfalls an der Produktion beteiligt.

"Ein Gespräch ist kein Boxkampf. Es geht nicht ums Gewinnen. Vielmehr ist es ein Geschenk. Und diese Sendung ist mein letztes an Sie", sagt Elstner, der in der Talkshow offenbar seine letzte größere Station sieht. Und weiter: "Als ich meinen Kindern von der Zusammenarbeit mit Netflix erzählt habe, haben sie mich angeschaut, als wäre ich ein Rockstar. Ich glaube, in dem Moment habe ich erst wirklich verstanden, was für einen Stellenwert Netflix hat. Jetzt kann ich es kaum mehr erwarten, endlich an den Start zu gehen." International wird das Format bei Netflix übrigens unter dem Titel "Just One Last Question" laufen.





Wie Netflix darüber hinaus mitteilt, ist "Wetten, das war’s…? "auch gleichzeitig der Startschuss für Originals im Show-Bereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Show ist aber längst nicht die erste deutsche Eigenproduktion des Streamingdienstes außerhalb der Fiction: Anfang des Jahres veröffentlichte man mit "Wer kann, der kann" schließlich schon eine deutsche Version der Backshow "Nailed it!". Vor Jahren produzierte man zudem schon ein Comedy-Special mit Dieter Nuhr.

