Fußball-Talk "Wontorra" behält Sendeplatz am Samstag

Nach den jüngsten Quoten-Erfolgen wird Jörg Wontorra auch in den nächsten Wochen am Samstag nach den Bundesliga-Spielen talken. Anders als zuletzt kann der Moderator aber nicht mehr auf Rückenwind durch Live-Übertragungen hoffen.



29.05.2020 - 12:18 Uhr von Alexander Krei 29.05.2020 - 12:18 Uhr

Auch wenn die Bundesliga-Konferenz ab sofort nicht mehr im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen ist, wird Jörg Wontorra mit seinem Fußball-Talk auf dem Samstags-Sendeplatz bleiben. Auch weiterhin gibt es "Wontorra" jeweils samstags um 17:30 Uhr bei Sky Sport News HD zu sehen und damit unmittelbar nach Abpfiff der Bundesliga-Spiele. Der Livestream der Sendung ist darüber hinaus auch auf skysport.de und in der Sky-Sport-App abrufbar.

In der kommenden Ausgabe spricht Jörg Wontorra nach Angaben von Sky unter anderem mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Maurizio Gaudino und Jan-Christian Müller von der "Frankfurter Rundschau". Per Live-Schalte wird auch Werder Bremens Aufsichtsratsvorsitzender Marco Bode Rede und Antwort stehen.

Mit dem Sendeplatz am späten Samstagnachmittag hatte Sky Sport News HD zuletzt gute Erfahrungen gemacht, auch wenn der Talk freilich davon profitierte, dass im Vorfeld die Live-Übertragungen zu sehen waren. Mit der Konferenz im Rücken verzeichnete "Wontorra - Der Fußball-Talk" in der vorigen Woche mit 620.000 Zuschauern einen neuen Rekordwert, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei starken 6,7 Prozent.





Damit lief es zugleich deutlich besser als in der Vergangenheit, als Wontorra noch gegen den Sport1-"Doppelpass" antreten musste oder auf dem etwas verlorenen Sendeplatz am Montagabend zu seinen Gästen reiste. Der "Doppelpass" wird unterdessen am Sonntag ins Hilton Munich Airport zurückkehren, nachdem der Talk in den letzten Wochen in eine Eventlocation in Ismaning ausweichen musste (DWDL.de berichtete).

