"DSDS"-Castings fallen dem Coronavirus nicht zum Opfer

Fans von "Deutschland sucht den Superstar" können aufatmen. Trotz Corona werden die Kandidaten auch in der nächsten Staffel vor der "DSDS"-Jury auftreten. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über das angebliche Aus der Castings berichtet.



29.05.2020 - 16:24 Uhr von Alexander Krei 29.05.2020 - 16:24 Uhr

Über das angebliche "Aus für DSDS-Castings" berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag und schrieb, dass RTL die Castingshow in diesem Jahr wegen Corona zum Teil ins Internet verlagern werde. Der beliebteste Teil von "DSDS" werde deshalb 2021 anders aussehen, mutmaßte das Blatt - und liegt damit falsch. Betroffen sind nach DWDL.de-Informationen nämlich nur die Vor-Castings.

"Die eCastings ersetzen - Corona-bedingt - die traditionellen Vor-Castings, die nie im TV zu sehen waren", stellte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer am Freitag gegenüber DWDL.de klar. Anders als sonst werden die potenziellen Kandidaten hierfür nicht vor Ort erscheinen müssen. Stattdessen sollen sie Videoaufnahmen von sich einschicken.

Für das Publikum wird sich deshalb nichts ändern. "Es wird unter Beachtung der Hygieneregeln auch dieses Jahr eine neue, spektakuläre Casting Tour mit der DSDS-Jury durch Deutschland geben", so Eickmeyer. "Die Zuschauer werden also auch in der nächsten Staffel ihre geliebten Castings mit der DSDS-Jury zu sehen bekommen."

Unklar ist allerdings noch, wie sich die Jury abseits von Dieter Bohlen zusammensetzen wird. Florian Silbereisen wird jedenfalls nicht mehr dabei sein, nachdem er zuletzt in den Live-Shows für den unter die Verschwörungstheoretiker abgedrifteten Xavier Naidoo eingesprungen war. Ob Oana Nechiti und Pietro Lombardi weiter dabei sein werden, ist bislang nicht bekannt.

