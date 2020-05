Sport1 überträgt sechs BBL-Spiele im Free-TV

© Sport1

Die Corona-Pause neigt sich dem Ende entgegen: In der kommenden Woche nimmt die Basketball-Bundesliga ihren Spielbetrieb in Form eines Final-Turniers wieder auf. Immerhin sechs von mehr als 30 Spielen werden auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen sein.



29.05.2020 - 22:52 Uhr von Alexander Krei 29.05.2020 - 22:52 Uhr

Nachdem die Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, folgt in wenigen Tagen auch die Basketball-Bundesliga (BBL). Geplant ist, innerhalb von 23 Turniertagen gleich 35 Spiele auszutragen, die allesamt bei MagentaSport zu sehen sein werden. Dass davon auch bei Sport1 übertragen werden, war bereits bekannt (DWDL.de berichtete). Nun steht fest: Immerhin sechs Partien wird der Free-TV-Sender zeigen. Darauf hat sich Sport1 mit der Deutschen Telekom verständigt.

Den Anfang macht die Begegnung zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg am Donnerstag, den 11. Juni. Dazu wird Sport1 unter anderem auch die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft übertragen. Die BBL hatte vor wenigen Tagen von der Politik grünes Licht für ihr Konzept bekommen, die Meisterschaft in Form eines Final-Turniers mit zehn Teams auszutragen, das vom 6. bis 28. Juni in München stattfinden soll.

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sport1: "Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Saison trotz der Corona-Pandemie nun fortgesetzt werden kann und mit dem Final-Turnier einen gebührenden Abschluss erhält. Wir sind mit sechs Livespielen erneut die Heimat für alle Basketballfans im Free-TV und begleiten das Turnier mit einer umfassenden Berichterstattung auch auf unseren digitalen Plattformen."





Viele Ligen hatten zuletzt entschieden, ihre Saison im Zuge der Corona-Pandemie vorzeitig zu beenden, darunter jene im Handball, Eishockey und Volleyball. Die Fußball-Bundesliga hatte sich dagegen vor zwei Wochen nach kontroversen Diskussionen zurückgemeldet - und auf Anhieb viele Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt.

