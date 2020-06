ZDF sichert sich Rechte an britischer Hit-Serie "Bodyguard"

© ITV Studios Global Entertainment

"Bodyguard" ist 2018 ein großer Erfolg für die BBC gewesen, in Deutschland hatte bislang nur Netflix die Folgen im Portfolio. Im kommenden Jahr schafft "Bodyguard" es aber auch ins Free-TV, das ZDF hat sich die Rechte gesichert.



03.06.2020 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 03.06.2020 - 12:30 Uhr

Das ZDF holt die britische Erfolgsserie "Bodyguard" im nächsten Jahr ins Free-TV, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Zuvor hatte ITV Studios bestätigt, die sechsteilige Serie an verschiedene Sender auf der ganzen Welt verkauft zu haben - darunter eben auch das ZDF in Deutschland. Wie der Sender gegenüber DWDL.de mitteilt, feiert "Bodyguard" hierzulande ihre Free-TV-Premiere auf dem Montagskino-Sendeplatz.

Einen genauen Sendetermin gibt es derzeit noch nicht, das ZDF plant derzeit aber eine Ausstrahlung für Anfang 2021. In Großbritannien wurde die Serie im August und September 2018 bei BBC One ausgestrahlt, in Deutschland waren die Folgen seither bei Netflix verfügbar. Die Quoten bei der Erstausstrahlung in der BBC waren hoch, im Schnitt schalteten mehr als 15 Millionen Menschen ein. Zusammen mit "Killing Eve" gehört "Bodyguard" zu den erfolgreichsten Serien im iPlayer der BBC.

"Bodyguard" löste in Großbritannien zudem eine Debatte darüber aus, wie Medien mit Spoilern bei Serien umgehen sollen. Aber auch darüber hinaus entwickelte sich die Serie zu einem gesellschaftlichen Phänomen. In London trafen sich Menschen zum Finale zum Public Viewing. In UK sprach man gar von einer Wiederbelebung des linearen Fernsehens, die "Bodyguard" ausgelöst habe. Punktete die Serie doch auch mit der Strategie, wöchentlich neue Folgen zu veröffentlichen - und nicht alle Episoden einer Staffel auf einen Schlag.





Inhaltlich geht es in "Bodyguard" um die Geschichte des Polizisten David Budd (gespielt von Richard Madden, "Game of Thrones"), einem verdienten Veteranen der British Army. Inzwischen arbeitet er als Polizist beim Londoner Metropolitan Police Service. Als er bei einer privaten Reise mit dem Zug einen Selbstmordanschlag verhindert, wird er kurz darauf zum Personenschützer der umstrittenen Innenministerin Julia Montague (Keeley Hawes, "Line of Duty") befördert. Montague steht für all das, was Budd eigentlich verachtet. Die Serie wurde von Jed Mercurio entwickelt, der auch schon "Line of Duty" produziert hat.

