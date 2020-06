ARD und ZDF nehmen Merkel-Interviews ins Programm

© CDU/Laurence Chaperon

Gerade erst hat die Große Koalition ein milliardenschweres Konjunkturpaket beschlossen, mit dem die wirtschaftlichen Corona-Folgen überwunden werden sollen. Am Abend wird Kanzlerin Merkel in Interviews bei ARD und ZDF zu sehen sein.



04.06.2020 - 12:58 Uhr von Alexander Krei 04.06.2020 - 12:58 Uhr

Das letzte Fernsehinterview der Bundeskanzlerin liegt schon lange zurück - selbst in der Corona-Krise hat sich Angela Merkel vor den Kameras rar gemacht, sieht man mal von ihrer Fernsehansprache und gelegentlichen Pressekonferenzen ab. Nach der Einigung der Großen Kolation auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro wird sich Merkel nun allerdings sogar auf gleich zwei TV-Interviews einlassen.

Bereits am Donnerstagabend um 20:15 Uhr und damit im Anschluss an die "Tagesschau" wird es eine 15-minütige Sondersendung im Ersten zu sehen geben. In "Farbe bekennen" stellt sich die Kanzlerin den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird auch im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Und auch das ZDF wird eine Sondersendung mit der Bundeskanzlerin ins Programm nehmen. In "Was nun, Frau Merkel?" stellt sie sich schon ab 19:20 Uhr den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten zum beschlossenen Konjunkturpaket. Die nachfolgenden Sendungen beginnen dadurch rund eine Viertelstunde später.

Teilen