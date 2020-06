"Are You The One?" muss weiteren Sendeplatz räumen

© TVNow/Markus Hertrich

Mit der TVNow-Realityshow "Are You The One?" hat RTL kein Glück gehabt. Nachdem das Format bereits in der Primetime nur schlechte Quoten holte, lief es auch Dienstagnachts schlecht. Nun muss es auch dort seinen Sendeplatz räumen.



04.06.2020 - 13:43 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2020 - 13:43 Uhr

Bei der Mediengruppe RTL kann man die lineare Ausstrahlung der TVNow-Realityshow "Are You The One?" endgültig als Flop abhaken. Das Format lief zunächst drei Wochen lang am Mittwochabend in der Primetime, konnte dort mit nicht einmal 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber nicht überzeugen. RTL verbannte die restlichen Ausgaben daraufhin in die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dort lief die Realityshow im Anschluss an das "Nachtjournal". Doch auch diesen Sendeplatz ist das von Jan Köppen moderierte Format nun los.

Bereits ab der kommenden Woche wird "Are You The One?" nicht mehr auf seinem nächtlichen Sendeplatz zu sehen sein. Grund für die Ausbootung sind auch hier die Quoten: Mit 7,8 und zuletzt 5,8 Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe war das Format auch hier ein Flop. Statt Reality-Dating gibt es Dienstagnachts im Anschluss an das "Nachtjournal" nun alte "Bones"-Folgen zu sehen, die RTL schlicht nach vorne zieht. In der Nacht füllt man die durch den Wegfall von "Are You The One?" entstandene Lücke mit Wiederholungen des "Blaulicht Reports".

Über den Erfolg von "Are You The One?" sagen die linearen TV-Quoten aber nicht unbedingt etwas aus. Schließlich waren viele Folgen schon vor der Ausstrahlung im Premium-Bereich von TVNow verfügbar. Dort war das Format auch zuletzt regelmäßig unter den erfolgreichsten Sendungen überhaupt. Spätestens wenn es darum geht, das Format in eine zweite Staffel zu schicken, wird man wohl sehen, wie man bei der Mediengruppe RTL den Erfolg des Formats bewertet.





Ursprünglich sollte "Are You The One?" auch gar nicht komplett bei RTL zu sehen sein, eigentlich waren nur zwei Ausgaben am späten Abend angekündigt. Kurzerhand entschied man sich dann um - eine falsche Entscheidung, wie sich nun im Nachhinein herausstellt. Ganz verschwinden aus dem RTL-Programm wird die Sendung übrigens nicht, weiterhin zu sehen gibt es die restlichen Ausgaben nämlich auch künftig in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Teilen