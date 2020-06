Crime + Investigation ab sofort bei Prime Video Channels

© Amazon

Ab sofort steht allen Amazon Prime Video-Kunden aus Deutschland und Österreich die Möglichkeit offen, für eine zusätzliche Gebühr den On-Demand-Channel Crime + Investigation von A+E Networks zu abonnieren.



04.06.2020 - 14:40 Uhr von Kevin Hennings 04.06.2020 - 14:40 Uhr

Crime + Investigation Play ist ab sofort Teil des Angebots von Amazon Prime Video Channels und kann für 3,99 Euro im Monat zusätzlich zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft hinzugebucht werden. Das Angebot steht derzeit allein Kunden aus Deutschland und Österreich zur Verfügung. Gestreamt werden kann der Sender dann über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/channels. Prime-Mitglieder können Crime + Investigation Play zudem 14 Tage kostenlos testen.

Beim A+E Network-Sender handelt es sich um ein Angebot rund um True-Crime-Formate. Aufgegriffen werden deshalb gesellschaftlich relevante und brisante Themen wie zum Beispiel in "60 Days In - Undercover im Knast", wo Beamte Gangs unterwandern, oder "The First 48 - Marcia Clark ermittelt", wo deutlich gemacht wird, wie schnell eine Person verschwinden kann. Auch die Enthüllungsdoku "Surviving R. Kelly" und "Interview mit einem Mörder" gehören ebenso zum Portfolio wie die deutsche Eigenproduktion "Protokolle des Bösen".

"Auf den Amazon Prime Video Channels kommt Crime + Investigation Play erstmals in den deutschsprachigen Raum, nachdem wir bereits im Sommer 2019 mit dem linearen Sender Crime + Investigation den ersten und einzigen True-Crime-Sender im deutschsprachigen Raum gestartet haben", sagt Kathrin Palesch, Geschäftsführerin von A+E Networks Germany. "Neben History Play ist Crime + Investigation Play das zweite non-lineare Produkt von A+E Networks Germany, das auf den Amazon Prime Video Channels verfügbar ist. Wir bauen damit unsere Präsenz im digitalen Bereich weiter aus."

