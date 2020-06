RTL zeigt "Paradise Hotel" in diesem Jahr komplett

© TVNOW

Von der ersten Staffel der TVNow-Show "Paradise Hotel" strahlte RTL vor einem Jahr nur die erste Folge. In diesem Jahr schafft dagegen die komplette Staffel ins Fernsehen. Ende Juni beginnt der Sender mit der Ausstrahlung am späten Abend.



04.06.2020 - 14:29 Uhr von Alexander Krei 04.06.2020 - 14:29 Uhr

Eigentlich handelt es sich bei "Paradise Hotel" um ein Original von TVNow. Doch auch bei RTL soll die Datingshow in diesem Jahr eine größere Rolle spielen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, wird die elf Folgen umfassende zweite Staffel komplett im Free-TV zu sehen sein, wenn auch nur auf einem Sendeplatz am späten Abend.

Zu sehen gibt es "Paradise Hotel" ab dem 30. Juni jeweils dienstags um 23:00 Uhr - zwei Wochen nachdem es bei TVNow weitergeht. Im vorigen Jahr hatte RTL lediglich den Staffel-Auftakt im Hauptprogramm gezeigt und den Rest ausschließlich Abonnenten von TVNow angeboten. Aus Quotensicht erwies sich die Show damals als schöner Erfolg: Fast 17 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe - allerdings konnte "Paradise Hotel" auch auf das "Sommerhaus der Stars" im Vorprogramm bauen.

Diesmal ist der Vorlauf nicht ganz so vielversprechend, immerhin zeigt RTL ab 22:15 Uhr lediglich eine Wiederholung von "Take me out". Auch die zuvor ausgestrahlten Serien "Nachtschwestern" und "Jenny - echt gerecht!" erwiesen sich zuletzt nicht als Zugpferde, sodass man gespannt sein darf, wie viele Zuschauer "Paradise Hotel" aus eigener Kraft vor den Fernseher locken wird.

Produziert wird die Datingshow von Talpa Germany. Die Moderation übernimmt Angela Finger-Erben von Vanessa Meisinger, die gerade erst Mutter geworden ist (DWDL.de berichtete). Das Konzept von "Paradise Hotel" erinnert indes an "Love Island": Zehn Singles checken im Hotel ein, doch nur, wer einen Partner an seiner Seite hat, darf bleiben und kann bis zu 20.000 Euro gewinnen.

