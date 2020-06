TVNow zeigt ab Juli australische Mini-Serie "The Hunting"

© TVNow

Zwei Lehrer entdecken per Zufall Bilder von vier Schülern, die sie in intimen Situationen zeigen. Dadurch verändert sich ihr Leben schlagartig und dramatisch. TVNow zeigt die aufwühlende Serie ab nächstem Monat.



04.06.2020 - 15:30 Uhr von Kevin Hennings 04.06.2020 - 15:30 Uhr

Ab Juli steht allen Abonnenten von TVNow die australische Mini-Serie "The Hunting zum Streaming zur Verfügung. Die vierteilige Produktion dreht sich um die Leben von vier Teenagern, deren Alltag sich dramatisch ändert, nachdem intime Fotos von ihnen an die Öffentlichkeit geraten.

Wie ergeht es den Jugendlichen, die zusammen eine Schule besuchen, wie erleben Eltern, Lehrer und das Umfeld der Teenager diese Extremsituation? Die Serie zeigt aus den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten wie der Skandal sich anbahnt, den Moment der Bloßstellung und die großen Nachwirkungen, die diese vermeintlich harmlosen Teenagerstreiche nach sich ziehen. Vier junge Leben werden gezeigt, die durch Liebe, Sehnsucht, Eifersucht, verletzte Gefühle, Leichtsinn und dem Wunsch nach Anerkennung miteinander verwoben sind.

Zum Cast der australischen Mini-Serie gehören unter anderem die siebenfache Logie-Preisträgerin Asher Keddie ("The Cry"), Richard Roxburgh ("Hacksaw Ridge") und Sam Reid ("Lambs of God"). Schöpfer der Serie sind Sophie Hyde ("52 Tuesdays") und Matthew Cormack ("F*!#ing Adelaide"). Regie führt Ana Kokkinos ("Mustangs FC") zusammen mit Sophie Hyde. Produziert wurde "The Hunting" von Rebecca Summerton ("Animals"), Sophie Hyde und Lisa Scott ("Janet King").

