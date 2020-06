"Genial daneben" bald auch im Programm von Sat.1 Gold

© Sat.1/Willi Weber

Bereits in dieser Woche startet in Sat.1 die neue Staffel von "Genial daneben" - bald ist die Show auch erstmals beim Schwestersender Sat.1 Gold zu sehen. Zusammen mit der neuen "Guinness"-Show wird dann der Dienstagabend bespielt.



04.06.2020 - 17:58 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2020 - 17:58 Uhr

Sat.1 Gold hat angekündigt, zwei weitere Sat.1-Formate bald ins Programm zu nehmen. So zeigt man ab dem 23. Juni immer dienstags zur besten Sendezeit die neue Show "Guinness World Records", danach nimmt der kleine Sender erstmals "Genial daneben" ins Programm. Die Panel-Show mit Hugo Egon Balder startet an diesem Freitag in Sat.1 in die neue Staffel, acht frische Ausgaben werden am späten Abend ausgestrahlt.

Bei "Guinness World Records" handelt es sich um eine neue Rankingshow, in der die verrücktesten und spektakulärsten Rekorde der Welt vorgestellt werden sollen. Präsentiert wird diese von Angela Kirsch, die beim Sender künftig auch "The Taste" moderiert. Sat.1 wird ab dem 19. Juni zunächst drei Ausgaben von "Guinness World Records" ausstrahlen.

Teilen