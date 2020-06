Hörspielserie zu "Babylon Berlin" geht im September weiter

© WDR/Max Kohr

Anfang September wird in der ARD-Audiothek die zweite Staffel der Hörfunkserie zu "Babylon Berlin" zum Abruf bereitstehen. Wegen Corona erfolgten die Aufnahmen für "Der stumme Tod" in den vergangenen Wochen unter erschwerten Bedingungen.



08.06.2020 - 12:02 Uhr von Alexander Krei 08.06.2020 - 12:02 Uhr

Bevor es im Ersten die dritte Staffel von "Babylon Berlin" zu sehen geben wird, will die ARD passend dazu die neue Hörspielserie "Der stumme Tod" an den Start bringen. Ab dem 4. September soll die Produktion von WDR, Radio Bremen und RBB exklusiv in der ARD-Audiothek veröffentlicht werden, ab dem 5. Oktober wird sie dann auch in allen Kulturwellen der ARD und des Deutschlandradios zu hören sein. Die erste Hörspielserie "Der nasse Fisch" steht bereits in der Audiothek zur Verfügung.

Die Tonaufnahmen der zweiten Hörspielstaffel fanden nach Angaben des WDR unter erschwerten Corona-Bedingungen und strengen Hygiene-Maßnahmen statt. Um zum Beispiel im Studio den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wurde der Ton mit der sonst vor allem beim Film üblichen Mikrofonangel eingefangen. "Für das Team im Hörspielstudio war es eine Herausforderung, die Intensität und Atmosphäre trotz Abstandsregeln und mit speziellem Ploppschutz hörbar zu machen und die verschiedenen Handlungsstränge zu verweben. Aber Sie werden hören: Es gelingt ihnen", so Valerie Weber, Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur beim WDR.

Für die zweite Hörspielserie hat wieder Thomas Böhm den Stoff gemeinsam mit Regisseur Benjamin Quabeck bearbeitet und sich eng an Volker Kutschers Romanvorlage orientiert. Der eigens komponierte Soundtrack stammt erneut von Verena Guido, die mit dem WDR Funkhausorchester unter anderem einen "akustischen Stummfilm" entstehen lässt, wie es von Seiten des Senders heißt.





Zu den prominenten Stimmen gehören nach wie vor Sebastian Blomberg, Uwe Ochsenknecht, Reiner Schöne, Fabian Busch und Denis Moschitto. Neu dabei sind unter anderem Rudolf Kowalski, Jakob Diehl, Peter Nottmeier, Lou Strenger und Malte Arkona. Alice Dwyer als Charlotte Ritter und Ole Lagerpusch als Gereon Rath übernehmen erneut die beiden Hauptrollen. Die Handlung spielt diesmal im Winter Anfang 1930, Kommissar Gereon Rath übernimmt eine Ermittlung im Umfeld zweier rivalisierender Filmproduktionen.

