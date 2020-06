"Black Lives Matter": ProSieben zeigt Special um 20:15

© ProSieben

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd gehen weltweit Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. ProSieben greift das in einer Sondersendung um 20:15 Uhr auf. Die "Simpsons" müssen dafür warten.



08.06.2020 - 13:18 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2020 - 13:18 Uhr

ProSieben ändert am heutigen Montagabend kurzfristig sein Programm und zeigt um 20:15 Uhr ein "ProSieben Spezial" zum Thema "Black Lives Matter - Die Welt gegen Rassismus". Anlass sind die weltweiten Proteste gegen Rassismus, die in Folge des gewaltsamen Todes von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis stattfinden. ProSieben will in der Sendung ein aktuelles Stimmunsbild zeigen und fängt dafür Stimmen von Prominenten, Aktivisten und einem US-Cop ein. Zudem wolle man die "Black Lives Matter"-Bewegung erklären. Präsentiert wird die Sondersendung von Stefan Gödde.

Am Wochenende sah sich ProSieben kurzzeitig noch selbst harscher Kritik ausgesetzt, nachdem Kommentator Ron Ringguth bei "Schlag den Star" mit einem unbedachten Kommentar auf eine Äußerung von Lilly Becker reagiert hatte und darin auf die letzten Worte von George Floyd ("I can't breathe") anspielte. Ringguth entschuldigte sich wenig später, auch ProSieben entschuldigte sich via Twitter, weil der Satz weder zur Haltung des Senders noch zur Haltung Rungguths passe.

Am Montagabend verschiebt sich durch das "ProSieben Spezial" nun der Start der neuen "Simpsons"-Folgen um gut 20 Minuten. Los geht's also erst gegen 20:35 Uhr. Es bleibt aber dabei, dass ProSieben dann gleich drei neue Folgen am Stück zeigen wird. Nach Wiederholungen von "Big Bang Theory" stehen dann ab 23:15 Uhr auch neue Folgen von "Mom" auf dem Programmplan.

Teilen