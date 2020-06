MGM gewinnt Rola Bauer für die internationale TV-Produktion

© MGM

Kürzlich wurde noch der vollständige Verkauf der von ihr gegründeten Produktionsfirma Tandem Productions an Studio Canal bekannt, jetzt ist klar warum. Rola Bauer wollte bei Studio Canal geordnete Verhältnisse hinterlassen, um nun zu MGM zu wechseln.



08.06.2020 - 15:40 Uhr von Thomas Lückerath 08.06.2020 - 15:40 Uhr

Neue Aufgabe für Rola Bauer: Sie ist künftig bei MGM als President International Television Productions verantwortlich für das die international Serienproduktion, wie Mark Burnett, Vorsitzender der der MGM Television Group, am Montag bestätigte. Bauer wird in dieser Rolle die Entwicklung, Produktion und Koproduktion in den internationalen Märkten überwachen und an Burnett berichten. Bauer bleibt am Standort München, werde ihre Zeit aber zwischen den Niederlassungen in Europa und den USA aufteilen, teilt MGM mit.

"Rola ist ein wichtiges Mitglied der Skript-Kreativ-Community mit außergewöhnlichem Geschmack und langfristigen Beziehungen zu vielen talentierten Schöpfern, Regisseuren und Schauspielern im globalen Fernsehengeschäft. Wir freuen uns, mit Rola unser erfolgreiches Programm-LineUp auszubauen, neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen und unser internationales Wachstum weiter ausbauen. Rola wird dieses Wachstum anführen. Ich freue mich sehr, mit ihr zusammenarbeiten zu können", erklärt Mark Burnett.Rola Bauer ist im internationalen Koproduktionsgeschäft eine Produzentin, die man ruhigen Gewissens Early Adopter nennen kann. Mit der von ihr gegründeten Firma Tandem Communications ist sie bereits seit 1999 im Produktionsgeschäft aktiv und hat bereits über Ländergrenzen hinweg produziert, bevor neue Partnerschaften und die Streamingdienste diese Disziplin in den vergangenen zehn Jahren zur Blüte brachten. Bauer ist mehrfach für Golden Globe und Emmys nominiert, verantwortete in den vergangenen Jahren zunächst bei Tandem, später bei Studio Canal Produktionen wie "Die Säulen der Erde", "Crossing Lines", "Years and Years", "Midnight Sun" und "Safe".Ihre Karriere begann bei Alliance Communications, wo sie zur Chefin der Tochtergesellschaft Alliance International TV aufstieg und von ihrem Hauptsitz in Paris aus mehrere internationale Büros leitete. Später zog sie nach München, um in den 90er Jahren als Einkäuferin bei ProSieben zu arbeiten, wo Bauer die internationalen Serien- und Koproduktionsbemühungen überwachte, bevor Tandem gegründet wurde. Bei Studio Canal wiederum verantwortete Bauer in den vergangenen Jahren zuletzt das internationale TV-Geschäft.

Über ihren neuen Job sagt Bauer: "Mark Burnett hat leidenschaftlich herausragende Produktionen geschaffen und erfolgreich Unternehmen aufgebaut, die ich immer bewundert habe. Zusammen mit der Leitung des Studios teilt er die Vision, die bekannte Marke MGM international weiter zu stärken, was für mich sehr inspirierend ist. Ich fühle mich geehrt und freue mich, die Chance zu haben, ein Teil davon zu sein und mit den beeindruckenden MGM- und EPIX-Teams zusammenzuarbeiten, um Synergien zwischen den Unternehmen zu schaffen. Wenn sich die Welt verändert und sich unsere Branche weiterentwickelt, wird MGM eine Brücke mit Koproduktionspartnerschaften, um das anhaltend erfolgreiche globale Wachstum des Studios weiter auszubauen."

Zu den bisherigen Serienproduktionen aus dem Hause MGM gehören Werke wie "The Handmaid's Tale" für Hulu und "Fargo" für FX. In den USA produziert MGM darüber hinaus eine Vielzahl non-fiktionaler Programme wie u.a. "The Voice" (NBC), "Survivor" (CBS) oder "Shark Tank" (ABC).

