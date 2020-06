AGF-Forum 2020 entfällt wegen Corona-Pandemie

© AGF

Die AGF Videoforschung hat ihr jährliches AGF-Forum für dieses Jahr mit Verweis auf das Coronavirus abgesagt - aller Lockerungen zum Trotz. Stattdessen will man noch im Sommer mit einem neuen Video-Format an den Start gehen.



08.06.2020 - 15:34 Uhr von Alexander Krei 08.06.2020 - 15:34 Uhr

Mehrere hundert Vertreter aus werbungtreibenden Unternehmen, Agenturen und Medien folgen für gewöhnlich der Einladung der AGF Videoforschung zum jährlichen AGF-Forum. In diesem Jahr wird die Veranstaltung jedoch wegen der Coronavirus-Pandemie ausfallen. Das hat die AGF Videoforschung am Montag bekanntgegeben.





"Gerne hätten wir in diesem Jahr die 'Roaring TVenties' mit Ihnen gefeiert, doch die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Planungen der AGF Videoforschung", heißt es in einer Mitteilung. "Zwar werden die Beschränkungen in Deutschland nach und nach gelockert, doch in vielen Unternehmen bestehen bis Ende des Jahres Reisebeschränkungen, so dass auch wir uns entschieden haben, unsere Jahresveranstaltung AGF Forum abzusagen."

Stattdessen sollen die Themen nun auf virtuelle Weise nähergebracht werden. Dazu soll im Juli ein neues Videoformat namens "AGF Viewtime" starten. Wann genau die erste Folge veröffentlicht wird, ist aber noch nicht bekannt.

