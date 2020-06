Staffel-Start von "L.A.'s Finest" muss verschoben werden

© Sony Pictures Television

Die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "L.A.'s Finest" des im vergangenen Jahr angelaufene "Bad Boys"-Spin-off "L.A.'s Finest" mit Jessica Alba muss warten. Durch die Verzögerung des US-Starts bleibt auch in Deutschland der Bildschirm schwarz.



08.06.2020 - 16:45 Uhr von Alexander Krei 08.06.2020 - 16:45 Uhr

Weil sich der US-Start der zweiten Staffel von "L.A.'s Finest" wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschiebt, müssen sich auch die Zuschauer in Deutschland in Geduld üben. Eigentlich hätte der Pay-TV-Sender Sony AXN die zweite Staffel von diesem Mittwoch an zeigen wollen, doch daraus wird nun nichts. Wann die neuen Folgen stattdessen gezeigt werden, steht noch nicht fest.

"Da Sony AXN die Folgen der zweiten Staffel in OmU 48 Stunden nach US-Ausstrahlung zeigt, verschiebt sich auch der Deutschlandstart auf unbestimmte Zeit", teilte der Sender am Montag mit. In der "L.A.'s Finest" schlüpfen Gabrielle Union und Jessica Alba in die Rollen der Special Agent Syd Burnett Detective Nancy McKenna.

"L.A.'s Finest" wurde als "Bad Boys"-Spin-off geschaffen. In der zweiten Staffel muss Syd den plötzlichen Verlust eines Freundes verkraften. Während sie sich auf die Suche nach Antworten macht, erhält sie ungeahnte emotionale Unterstützung von Emma (Taylor Black, "Der Denver-Clan"), der Schwester eines Mordopfers.



