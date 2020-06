Nickelodeon bestätigt fünfte Staffel von "Spotlight"

© Nickelodeon

Für die Schüler der Berlin School of Arts ist ein Ende des Unterrichts noch nicht in Sicht. Nickelodeon schickt seine Eigenproduktion auch in eine fünfte Staffel. Die Schlagzahl wird nun aber um ein knappes Drittel reduziert.



09.06.2020 - 10:41 Uhr von Kevin Hennings 09.06.2020 - 10:41 Uhr

Die jungen Künstler der Berlin School of Arts werden noch in diesem Sommer ihre nächste Staffel "Spotlight" abdrehen. Wie Nickelodeon bestätigt, starten am 13. Juli die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Eigenproduktion. Die Ausstrahlung wird wie gewohnt im Herbst erfolgen. Nachdem die Dritte und Vierte Staffel mit jeweils 93 Episoden aufgewartet haben, wird die Schlagzahl nun auf 35 Folgen reduziert, so wie es in den ersten beiden Staffel üblich war. Produziert wird erneut von UFA Serial Drama.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nun die Produktion der fünften Staffel von 'Spotlight' verkünden können", so Steffen Kottkamp, Brand Director Kids & Family bei ViacomCBS GSA. "'Spotlight' ist mit seiner Reichweite und Resonanz in der Zielgruppe unsere bedeutendste lokale Produktion, die im TV und dieses Jahr noch mehr als zuvor bei Social Media für richtig viel Bewegung sorgen wird."

Helga Löbel, Produzentin Spotlight: "Unsere 'Spotlight'-Community wächst von Jahr zu Jahr. Wir haben gegenüber unseren Zuschauern eine besondere Verantwortung, denn es geht um viel mehr als Programm. Es geht um ein Lebensgefühl in dieser Zielgruppe. 'Spotlight' ist unsere Möglichkeit Identifikation zu stiften und den Kids zu zeigen, dass sie mit ihren Fragen und Themen nicht allein sind. Das ist gerade in diesem Jahr elementar – und auch für uns sehr besonders."

Neben einem Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie Emily (Nevena Schöneberg), Rocco (Malcolm Meckert), Greta (Chiara Tews) und Mads (Mike Leon Lichtenberg) wird es in den neuen Folgen drei neue Charaktere geben, die den Schulbetrieb frisch beleben sollen – darunter auch Sparky, ein tierischer Hauptdarsteller. Wie schon in den vergangenen Staffeln sind auch hier diverse Nebenrollen mit Gastbesetzung angedacht. Zudem können sich Interessierte auf talentbase.de für zwei neue Hauptrollen und als Komparsinnen und Komparsen bewerben.









Teilen