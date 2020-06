Von UFA zu Netflix: Käumle wird deutsche Pressesprecherin

© Netflix

Prominenter Neuzugang in der Kommunikation von Netflix: Nach 16 Jahren bei der RTL Group-Tochter UFA wechselt Pressesprecherin Anja Käumle zu Netflix und übernimmt dort die Leitung der deutschen Pressestelle.



Einem Abschied nach 16 Jahren Zusammenarbeit gebührt ein vernünftige Verabschiedung: So kommunizierte am Mittwoch um 10 Uhr zunächst die UFA den Abgang von Anja Käumle nach vielen Jahren an der Spitze des deutschen Produktionshauses der RTL Group bevor eine Stunde später Netflix vermeldet, dass sie als neue Pressesprecherin für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei dem Streamingdienst angeheuert hat.





"Anja Käumle ist für mich eine der stärksten und klügsten Stimmen im Bereich der Unternehmenskommunikation. Anjas sensible Leidenschaft für Journalismus, ihr tief ausgeprägtes Gespür für Themen, Inhalte und Menschen macht sie zu einer herausragenden Netzwerkerin unserer Branche. Ich verdanke Anja 16 Jahre großartiger solidarischer Kollegialität, Beistand und Freundschaft weit über die Belange der UFA hinaus", sagt UFA-CEO Nico Hofmann (Foto) zum Abschied und versichert: "Diese Dankbarkeit und Freundschaft werden bleiben."Am 17. August tritt Anja Käumle ihre neue Aufgabe bei Netflix an. Als Communications Manager DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) wird sie aus Berlin heraus künftig an Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE (Central and Eastern Europe) berichten. Käumle ist dem Fernsehen seit dem Beginn ihrer Karriere eng verbunden, hat bereits während ihres Studiums für die Presseabteilung von Studio Babelsberg gearbeitet und war dann nach weiteren Stationen seit 2004 für die UFA tätig, neun Jahre davon für Nico Hofmanns Teamworx. Seit 2017 verantwortete sie die gesamte Unternehmenskommunikation und Marketing der UFA."Es fällt mir nicht leicht, nach 16 aufregenden und wunderschönen Jahren diesen Schritt zu gehen", sagt Anja Käumle. "Von ganzem Herzen möchte ich mich bei allen für die großartige Zusammenarbeit bedanken. Mein ganz besonderer Dank gilt Nico, der mich von unserem ersten Treffen an gefördert hat – seine Energie, seine Kreativität und Leidenschaft für Filme und Pressearbeit haben mich maßgeblich geprägt, seine Freundschaft und sein Input bleiben mir weiterhin wichtig. Ebenso möchte ich mich bei Sebastian Werninger und Benjamin Benedict sowie bei meinem fantastischen Team für die langjährige und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken."Wie üblich vermeldet Netflix neue Personalien ohne begleitetende Zitate. In ihrem Abschied von der UFA ergänzt Käumle aber mit Blick nach vorne: "Zum Glück sieht man sich immer zwei Mal im Leben und bestimmt auch noch viele weitere Male. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein baldiges Wiedersehen und die neuen Herausforderungen!“ Mit ihrer Verpflichtung setzt Netflix seinen personellen Ausbau am Standort Deutschland weiter fort und baut nebenbei bemerkt ein Allstar-Team von bekannten deutschen Fernsehmacherinnen auf.Die aktuellsten Neuzugänge kommen von UFA, Warner Bros., Sky und Constantin Film. So wurde erst Ende Mai bekannt, dass der Streamingdienst Steffi Ackermann als deutsche Serien-Chefin an Bord holt, sie kam von Warner Bros. Im Januar wechselte die frühere Sky-Pressesprecherin Shoshannah Peter als Originals Publicity Director DACH zu Netflix und schon seit Dezember vergangenen Jahres ist Sasha Bühler aus London heraus als Filmchefin u.a. für den deutschen Markt dabei, die zuvor bei Constantin Film in München arbeitete.

Bei der UFA ist die Nachfolge von Anja Käumle auch geklärt: Die Kommunikation für CEO Nico Hofmann sowie die Presseaktivitäten der UFA GmbH verantwortet ab sofort Maja Genowa (Foto). Sie übernimmt die Funktion zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Kommunikationsmanagerin der Bertelsmann Content Alliance. Genowa ist gelernte Kauffrau für Audiovisuelle Medien. 2013 kam sie als Pressereferentin zu Teamworx und später zur UFA Fiction GmbH. Seit 2017 arbeitete Maja Genowa als Managerin Public Relations in der Unternehmenskommunikation der UFA GmbH und wechselte im November 2019 zu Gruner + Jahr nach Hamburg.