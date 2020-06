Super RTL stellt Details zu neuem "Toggo Radio" vor

© Super RTL

Mit einem Start im Mai hat's nicht ganz geklappt, Mitte Juni geht der neue Kinder-Radiosender von Super RTL nun aber an den Start. Nun stehen auch weitere Details fest: Neben zwei bekannten Toggo-Moderatoren holt man auch Verstärkung aus Mallorca



10.06.2020 - 10:55 Uhr von Uwe Mantel 10.06.2020 - 10:55 Uhr

Im April kündigte der Kinderfernseh-Marktführer Super RTL überraschend an, künftig auch im Audio-Bereich mitzumischen und ein eigenes nationales Kinder- und Familienradio an den Start zu bringen. Am 15. Juni ist es nun soweit: Toggo Radio geht an den Start und wird ab diesem Zeitpunkt über die Toggo-App, die Website toggo.de, die Fire-TV-App von Toggo, über Smartspeaker-Devices und die gängigen Radio-Aggregatoren zu hören sein.

Nun gibt's auch einige Details zum Programm. So wird während der Ferienzeit werktags zwischen 6:30 Uhr und 10:30 Uhr "Toggo Radio - Euer Morgen" zu hören sein. Während der Schulzeit passt man die Sendezeit auf 5:30 Uhr bis 8:30 Uhr an. Moderiert wird die Sendung von einem Dreigespann: Neben den schon aus dem Fernsehen bekannten Toggo-Moderatoren Simón Albers und Florian Ambrosius gehört auch Vanessa Civiello dazu. Sie hat zuletzt fürs "Inselradio" auf Mallorca gearbeitet, zuvor war sie schon für bigFM und Radio Galaxy tätig. An Rubriken werden für die Morgen-Sendung etwa der 30-sekündige "Wissenskick" und eine eigenproduzierte Comedy-Reihe angekündigt, zudem können sich die Zuhörer*innen einen "Wachmach-Song" wünschen.

Den ganzen Tag hindurch gibt's zu jeder vollen Stunde zudem die Kindernachrichten "Täglich Toggo" zu hören, während der Morgensendung sind sie sogar im Halbstundentakt im Programm. Darin wolle man Wissen zu tagesaktuellen Themen und Trends sowie wichtige Ereignisse aus dem Weltgeschehen kindgerecht erklären. Unter dem gleichen Arbeitstitel werden übrigens bei Super RTL seit einiger Zeit auch Kindernachrichten fürs Fernsehprogramm konzipiert.

Musikalisch setzt Toggo Radio auf einen Mix aus internationalen Charts, deutschsprachigen Songs und Kinderliedern. Zwischen 17 und 21 Uhr wird Toggo sein Programm überdies mit Hörspielen bestreiten. "Dragons", "Die Drei ???", "TKKG" und "Bibi und Tina" werden dann unter anderem auf dem Programm stehen.

Teilen