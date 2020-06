Neue Sky-Serie von David Schalko wird weitergedreht

© Sky

Nach nur fünf von mehr als 60 Drehtagen mussten im März die Dreharbeiten für die neue Sky-Serie "Ich und die Anderen" von David Schalko unterbrochen werden. Nun wird wieder gedreht - auch dank der österreichischen Bundesregierung.



10.06.2020 - 11:59 Uhr von Alexander Krei 10.06.2020 - 11:59 Uhr

Zu den eigenproduzierten Serien, die Sky vor einiger Zeit angekündigt hat, gehört auch David Schalkos "Ich und die Anderen". Doch Corona setzte den Dreharbeiten ein jähes Ende: Nach gerade mal fünf von insgesamt 62 Drehtagen mussten die Arbeiten an der neuen Serie Mitte März eingestellt werden. Wie Sky jetzt bekannt gegeben hat, wird die Produktion inzwischen in Wien fortgesetzt - "unter strengen Corona-Arbeitsschutzbestimmungen".

"Ich danke unserem Produzenten John Lueftner, unserem Showrunner David Schalko und deren gesamtem Team sowie all unseren Darstellern, dass sie mit großem Elan und wiedererlangter Spielfreude das zu Ende führen, was im März so vielversprechend begonnen hat", sagte Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production bei Sky Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass es die Österreichische Bundesregierung mit dem Comeback-Ausfallsfonds für Film und Fernsehen ermöglicht, wieder in Produktion zu gehen."

"Es ist eine sehr große Erleichterung, für uns und für alle Filmschaffenden in Österreich, wieder arbeiten zu dürfen", erklärte Produzent John Lueftner von Superfilm. "Das 3-Zonen-Arbeitskonzept funktioniert, der künstlerisch-kreative Prozess am Set kann ohne nennenswerte Corona-Einschränkungen stattfinden."





Neben Hauptdarsteller Tom Schilling ("Oh Boy", "Die Goldfische") stehen für die Serie auch Mavie Hörbiger ("What A Man"), Katharina Schüttler ("Die Welt der Wunderlichs"), Sophie Rois ("Die Manns"), Martin Wuttke ("Tatort", "Babylon Berlin"), Michael Maertens ("Vorsicht vor Leuten") und Lars Eidinger ("Babylon Berlin") vor der Kamera. Die Ausstrahlung der sechsteiligen Serie soll voraussichtlich im Frühjahr 2021 erfolgen.



Teilen