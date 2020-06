Kika macht neue Kochshow mit Jugendlichen und Senioren

© ZDF/Katja Inderka

Für den diesjährigen Kika-Themenschwerpunkt entsteht in diesen Tagen eine neue Kochshow, in der der Kindersender drei Senioren und drei Jugendliche gegeneinander antreten lässt. Moderator der Sendung ist der TV-Koch Sebastian Lege.



Im Zuge seines diesjährigen Themenschwerpunkts "Respekt für meine Rechte! Gesund leben!" wird der Kika eine neue Kochshow starten. Endemol Shine Germany produziert seit wenigen Tagen in Köln und Umgebung die Factual-Entertainment-Reihe "Küchenclash - Der Generationen-Contest" mit dem TV-Koch Sebastian Lege. Bei dem Format handelt es sich um eine Fortführung der Reihe "Digiclash", die vor zwei Jahren ebenfalls anlässlich eines Kika-Schwerpunkts gezeigt wurde.

In der neuen Sendung treten drei Senioren und drei Jugendliche in einem Kochduell gegeneinander an. In sieben Folgen begeben sie sich auf kulinarische Zeitreise in die Vergangenheit und in die Zukunft und erfahren, wie beides die nachhaltige und gesunde Nahrungsversorgung von Morgen sichern kann.

Während die Senioren in einer vollvernetzen Hightechküche kochen, müssen die Jugendlichen mit Ur-Omas Küchenumgebung klarkommen. Jedes Kochduell bestreitet die ältere Generation mit technischen Hilfsmitteln und außergewöhnlichen Zutaten. Die Teenager wiederum müssen an jedem Lebensmittel und Detail selbst Hand anlegen - nichts geschieht auf Tastendruck. Testesser bewerten schließlich die Gerichte.





Dazu kommt ein "Kitchen-Lab", das die Kommando- und Wissenszentrale bildet, von der aus Sebastian Lege den Kochauftrag vergibt, die Teams auf Zeitreise schickt und mit ihnen kommuniziert. Die Ausstrahlung von "Küchenclash" soll im September erfolgen. Der genaue Sendeplatz ist noch nicht bekannt.



