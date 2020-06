Arte macht kurzfristig einen Themenabend zu Rassismus

© Gunpowder & Sky

Der gewaltsame Tod von George Floyd führte auch in Deutschland zu Anti-Rassismus-Demonstrationen und Kundgebungen gegen Polizeigewalt. Anlässlich dessen nimmt Arte in den nächsten Tagen drei Sendungen neu ins Programm auf.



10.06.2020 - 18:02 Uhr von Alexander Krei 10.06.2020 - 18:02 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd hat sich Arte dazu entschieden, kurzfristig mehrere Dokumentationen ins Programm zu nehmen. Am kommenden Samstag zeigt der Kultursender ab 19:30 Uhr die Dokumentation "Rassenkrieg in den USA? Die Ziele der Alt-Right", in deren Mittelpunkt zwei Männer stehen, die sich hassen und unterschiedlicher kaum sein können.

Zudem soll der für nächsten Dienstag vorgesehene Themenabend umprogrammiert werden. Im Anschluss an den Dokumentarfilm "Feindbild Polizei - Gewalt und Gegengewalt ohne Ende?", der um 20:15 Uhr gezeigt wird, folgt nun um 21:35 Uhr die Dokumentation "Ein amerikanischer Held - Die Geschichte des Colin Kaepernick" über den inzwischen arbeitslosen Footballspieler der mit seinem "Take a Knee"-Protest vor vier Jahren rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA anprangerte.

Um 22:30 Uhr läuft zudem "I Am Not Your Negro". Raoul Pecks Oscar-nominierter Dokumentarfilm rekonstruiert das unvollendete letzte Buch des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin - eine schonungslose Abrechnung über den Rassismus in den USA, ausschließlich mit Baldwins Worten erzählt.





Die beiden ursprünglich für den Dienstagabend eingeplanten Dokumentarfilme "Blasphemie - Pakistans tödliches Gesetz" sowie "IS-Rückkehrer: Justiz im Dilemma" werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Zwei der drei neu ins Programm genommenen Sendungen sind bereits in der Arte-Mediathek verfügbar, am Donnerstag soll außerdem die Dokumentation "Progy & Me - In der Welt von Gershwins Oper Porgy & Bess" zum Abruf bereitgestellt werden.



Teilen