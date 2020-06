ProSieben startet "Show-Quiz-Show" mit Moschner im Juli

© ProSieben/Bernd Jaworek

Ruth Moschner bleibt auch außerhalb von "The Masked Singer" präsent im ProSieben-Programm: Noch im Juli bringt man eine Adaption des kanadischen "Watch!" an den Start, die der Sender als "Show-Quiz-Show" bezeichnet.



15.06.2020 - 10:53 Uhr von Uwe Mantel 15.06.2020 - 10:53 Uhr

ProSieben wartet auch in seinem Sommerprogramm mit neuen Primetime-Shows auf. Nachdem man für den Montagabend ab dem 13. Juli bereits die neue "Herz! Schlag! Show!" angekündigt hat, in der Promis ihren Herzschlag unter Kontrolle halten müssen, bringt man eine Woche später dienstags, also ab dem 21. Juli, "Wer sieht das denn?!" auf den Bildschirm. Entwickelt wurde das Format in Kanada, im Herbst wurde es vom Distributor Media Ranch auf der MIPCOM vorgestellt, ProSieben ist nun der erste Sender, der das Format auch wirklich auf den Bildschirm bringt.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärt das Konzept im DWDL.de-Interview so: "Zwei prominente Rateteams sehen außergewöhnliche Showacts und müssen sich danach gut genug an alle Details erinnern können. Sie müssen Fragen zu den Acts beantworten: ‚Wie viele Saltos hat der Artist am Trapez gemacht?‘ ‚Welche Farbe hatten die Streifen auf der Hose der Sängerin?‘ Wir verbinden in der Show große Performances und Quizshow-Elemente."

Moderiert wird die Sendung von Ruth Moschner, die Rosemann als Idealbesetzung sieht: "Sie kennt sich mit überraschenden Rateshows aus wie wohl niemand sonst im deutschen TV." Ruth Moschner kommentiert das neue Format so: "Das ist mit Sicherheit das spektakulärste, glamouröseste Quiz der Welt! Wenn Show und Quiz ein Kind hätten, käme DAS dabei heraus." Produziert wird die Sendung von Talpa Germany.

Für den Spätsommer hat ProSieben ja dann auch mit dem von Stefan Raab produzierten "FameMaker", das das Prinzip von "The Voice" auf den Kopf stellt, ja bereits einen weiteren Show-Neustart für den Donnerstagabend angekündigt. Was der Sender ansonsten noch plant und wie er Jenke von Wilmsdorff von RTL zu ProSieben gelockt hat, erzählt Daniel Rosemann im Gespräch mit DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath.

