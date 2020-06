Denton wird Nachfolger von Stehmeier bei Red Arrow

© Red Arrow Studios

Red Arrow Studios hat einen Nachfolger für Bo Stehmeier für die Leitung seines internationalen Vertriebs gefunden: Joel Denton arbeitet für eine Übergangszeit mit Stehmeier zusammen, ehe dieser das Unternehmen in Richtung Off the Fence verlässt.



15.06.2020 - 18:24 Uhr von Uwe Mantel 15.06.2020 - 18:24 Uhr

Joel Denton wurde zum Acting President von Red Arrow Studios International bestellt, wie die Produktionstochter von ProSiebenSat.1 am Montag bekannt gab. Er wird von London aus für eine Übergangszeit mit Bo Stehmeier zusammenarbeiten. Stehmeier hatte im Mai seinen Wechsel zur ZDF-Enterprises-Tochter Off the Fence bekanntgegeben und wird Red Arrow Studios International im weiteren Verlauf des Jahres den Rücken kehren. Denton war schon bei verschiedenen Unternehmen für den internationalen Vertrieb verantwortlich, darunter A+E Networks, RHI Entertainment und Hallmark Entertainment. Und auch Red Arrow Studios kennt er bereits, dort baute er ab 2011 zwei Jahre das britische Geschäft mit auf.

James Baker, President und Co-CEO von Red Arrow Studios: "Ich freue mich, dass Joel zu Red Arrow zurückkehrt. Seine Erfahrung im internationalen Fernsehen und Vertrieb wird sich als unschätzbar wertvoll erweisen, während wir eine der größten sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern haben, Ich möchte auch Bo für seinen fantastischen Beitrag zum Geschäft in den letzten fünf Jahren danken - wir alle wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Joel Denton: "Ich freue mich, wieder bei Red Arrow zu sein die Gelegenheit zu haben, wieder mit James und dem Rest des talentierten Teams zusammenzuarbeiten. Es ist derzeit eine herausfordernde Zeit für den internationalen Medienmarkt, aber mit qualitativ hochwertigen Shows und Produzenten, einem exzellenten Team und der Rückendeckung und Unterstützung von ProSiebenSat.1 glaube ich, dass Red Arrow Studios International gut aufgestellt ist, um weiter zu wachsen, und ich freue mich wirklich darauf, loszulegen."

