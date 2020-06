Länger als bislang: Sat.1 baut "Promi Big Brother" aus

© Sat.1

Die nächste Staffel "Promis unter Palmen" kommt erst 2021, aber Sat.1 erhöht trotzdem die Dosis Reality-TV und geht im achten Jahr von "Promi Big Brother" länger on air als bislang, wie Geschäftsführer Kaspar Pflüger gegenüber DWDL.de bestätigt.



Mit dem erklärten Ziel, lauter zu werden, hat Sat.1 in den letzten Jahren stärker als zuvor auf das gefragte Genre der Reality-Sendungen gesetzt - und das wird sich auch in der kommenden Saison fortsetzen, wie Geschäftsführer Kaspar Pflüger im großen DWDL.de-Interview zur kommenden TV-Saison (ab heute Nachmittag bei DWDL) erklärt. Bekannt war bereits, dass der Überraschungserfolg "Promis unter Palmen" fortgesetzt wird.

Im zweiten Halbjahr soll nun zunächst ein Klassiker, der ebenso wie "Promis unter Palmen" von Endemol Shine Germany kommt, mit neuer Dramaturgie die Fans des Genres unterhalten. "Unser Reality-Flaggschiff 'Promi Big Brother' im August ist für uns weiterhin der Startschuss in die neue Saison. In diesem Jahr aber mit einer Neuerung", erklärt Kaspar Pflüger im Gespräch mit DWDL.de.

"Wir machen erstmals drei Wochen 'Promi Big Brother' weil wir gemerkt haben, dass sich in der zweiten Woche viele Beziehungen und Geschichten erst so richtig zu entfalten beginnen – und das wollen wir länger begleiten." Nicht ganz unbedeutend dürften bei der Entscheidung auch die Produktionsbedingungen der Corona-Krise sein: Ein bestehendes Format zu verlängern, für das Logistik und Produktion ohnehin schon gestemmt wird, ist weniger risikoanfällig.

Mit Blick auf das quotenschwache Comeback des klassischen "Big Brother" macht Pflüger den Fans indes wenig Hoffnung auf eine Fortsetzung. "Es hat nicht den gewünschten Effekt gehabt und bei einem Format dieser Größe reicht es nicht, dass wir digital so erfolgreich waren. An der Qualität der Produktion habe es nicht gelegen. "Aber die Dichte von Drama und echten menschlichen Geschichten ist dann heute auf Social Media so viel größer, dass die Beobachtung von 'normalen' Menschen als Format nicht mehr so außergewöhnlich ist. Da braucht es mehr."

Das gesamte Wortlaut-Interview mit Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger über die geplanten Programm-Highlights, neue Formate, Fortsetzungen und Kritik an "Promis unter Palmen" lesen Sie heute Nachmittag bei DWDL.de.

