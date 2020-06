Sky kündigt Original-Serie "Breeders" mit Martin Freeman an

© Sky

Die Koproduktion "Breeders", die in Zusammenarbeit von Sky Studios und FX entstanden ist, wird ab Anfang August bei Sky zu sehen sein. In der Comedyserie von und mit Martin Freeman geht es um Eltern und ihre Erfahrungen mit Kindern.



16.06.2020 - 13:30 Uhr von Kevin Hennings 16.06.2020 - 13:30 Uhr

Sky zeigt ab Dienstag, dem 4. August die neue Original-Produktion "Breeders". Die Serie von und mit Martin Freeman ("Sherlock") wird im wöchentlichen Rhythmus um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt. Parallel dazu stehen die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung, wie gewohnt wahlweise auf Deutsch oder im Original. Produziert wurde von den Sky Studios in Zusammenarbeit mit dem US-Kabelsender FX.

Darum geht's: Paul (Martin Freeman) versucht, ein liebevoller Vater zu sein, doch die Erziehung seiner beiden Kinder bringt ihn oftmals an den Rand des Nervenzusammenbruchs und löst immer wieder Selbstzweifel aus: Ist er wirklich der Mann, der er immer glaubte zu sein? Seine Partnerin Ally (Daisy Haggard) scheint auf den ersten Blick etwas besser mit der Situation zurechtzukommen. Sie schafft es, Paul zum Lachen zu bringen und hat die wunderbare Gabe, ihren schlaflosen Kindern eine Geschichte zu erzählen, während sie selbst im Halbschlaf liegt.

Doch auch sie zweifelt daran, ob sie wirklich eine gute Mutter ist, ob sie auf Paul immer noch anziehend wirkt und wie sie ihren Fulltime-Job und das Familienleben unter einen Hut bringen kann. Zu allem Überfluss steht eines Tages Allys entfremdeter Vater Michael (Michael McKean) vor der Tür und zieht bei der Familie ein. Der eigenwillige Freigeist erzählt seinen Enkeln gerne mal, dass Hausaufgaben völlig unnötig sind und stellt den Haushalt zusätzlich auf den Kopf.

Neben Freeman gehört auch "Veep"-Macher Chris Addison in die Riege der "Breeders"-Schöpfer. Im Cast der zehnteiligen ersten Staffel sind zudem Daisy Haggard ("Back to Life") sowie Michael McKean ("Better Call Saul"), Joanna Bacon ("Tatsächlich ... Liebe") und Alun Armstrong ("Sleepy Hollow") zu sehen. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.

