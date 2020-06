Sat.1 holt Ingo Lenßen ins Vorabendprogramm zurück

© Sat.1 Gold/Bene Müller

Rechtsanwalt Ingo Lenßen wird voraussichtlich noch in diesem Jahr sein Comeback am Sat.1-Vorabend feiern. Der Sender hat jetzt das Format "Lenßen übernimmt" angekündigt. Zuletzt legte schon "K11" eine recht erfolgreiche Rückkehr hin.



16.06.2020 - 15:40 Uhr von Alexander Krei 16.06.2020 - 15:40 Uhr

Sat.1 will am Vorabend weiterhin verstärkt auf bekannte Gesichter setzen. Nach der durchaus erfolgreichen Rückkehr von "K11" bekommt nun auch Ingo Lenßen ein neues Format. In "Lenßen übernimmt" wird der Rechtsanwalt Mandanten beraten, die dringend Hilfe benötigen. Lenßen kehrt damit ein Stück weit zu seinen Wurzeln zurück, immerhin feierte er einst auf dem 18-Uhr-Sendeplatz mit "Lenßen & Partner" große Erfolge.

Wann das neue Format, das zunächst als Testlauf gedacht ist, den Weg ins Programm schaffen wird, ist noch unklar. Darüber hinaus hat Sat.1 für die kommende Saison auch noch das neue Format "Mein Hund, die Kilos und ich" von den "Biggest Loser"-Machern sowie neue Reportage- und Doku-Reihen in Aussicht gestellt. Dabei handelt es um Formate wie "Lebensretter hautnah" oder "112 Notruf Deutschland", die Notärzte und Rettungssanitäter in Deutschland bei ihrer Arbeit begleiten. Auch hier wurde bislang kein Sendetermin genannt.

Und auch für den Spartensender Sat.1 Gold gibt es Neues. "Unser kleiner Sender Sat.1 Gold wächst in allen Zielgruppen und zeigt in der neuen Saison neben hochwertigen Eigenproduktionen rund um das Thema Tiere wie 'Haustier sucht Herz' oder 'Doc Dreesen in Afrika' natürlich auch weiterhin Sat.1-Topformate in Quick-Repeats", so Sat.1-Chef Kaspar Pflüger.

Konkret bedeutet das, dass Sendungen kurz nach der Sat.1-Ausstrahlung auch noch einmal bei dem Ableger zu sehen sind. "Damit realisieren wir wertvolle inkrementelle On-Top-Reichweite. Ein Format wie 'The Voice Kids' erreicht so in diesem Jahr im gleichen Zeitraum knapp zwei Millionen zusätzliche Reichweite", so Pflüger.

