Sony Channel: "Natürlich, Liebe" wird Ende August starten

© Sony Channel

Der Sony Channel kündigt die romantische Comedy-Serie "Natürlich, Liebe" für Ende August an. Der Cast um Megan Montaner und Alessandro Tiberi stellt eine Liebesgeschichte vor, die "außergewöhnlich" sein soll.



16.06.2020 - 13:42 Uhr von Kevin Hennings 16.06.2020 - 13:42 Uhr

Ab Mittwoch, dem 26. August ist auf dem Sony Channel die neue Romcom "Natürlich, Liebe" zu sehen. Im wöchentlichen Rhythmus erscheinen um 20:15 Uhr neue Folgen der italienisch-spanischen Serie. Produziert wurde von Cross Productions für Telecinco, der Vertrieb erfolgt durch Beta Film.

Darum geht es: Candela (Megan Montaner, "Velvet Collection"), eine temperamentvolle Flamenco-Tänzerin aus Sevilla, und Massimo (Alessandro Tiberi, "To Rome with Love"), ein gutaussehender römischer Unternehmer, begegnen sich zufällig am internationalen Flughafen in Prag, an dem sie beide stranden und sich auf Anhieb unsympathisch sind. Die beiden Reisenden könnten unterschiedlicher nicht sein und es trennen sie Welten. Selbst ein gemeinsames Kaffeetrinken scheint nach dem ersten Zusammentreffen komplett ausgeschlossen. Die Inkompatibilität von Candela und Massimo ist offensichtlich und deutlich zu spüren, dennoch können sie sich, selbst mit räumlicher Distanz, nicht mehr voneinander trennen.

Teilen