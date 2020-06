RTLzwei: "Die Geissens" müssen den Nachmittag räumen

© RTL II / Magdalena Possert

RTLzwei schraubt an seinem schwächelnden Nachmittagsprogramm und zeigt künftig nicht mehr "Die Geissens". Stattdessen setzt man auf eine prominentere Platzierung der "Frauentausch"-Wiederholungen.



16.06.2020 - 17:56 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2020 - 17:56 Uhr

RTLzwei hat derzeit ein richtig großes Quotenproblem am Nachmittag, den man mit Wiederholungen von eigentlich für die Primetime produzierten Reality-Formaten füllt. Nun versucht man, sich mit der kurzfristigen Streichung der "Geissens"-Wiederholungen, etwas Besserung zu verschaffen. Bislang ist die "schrecklich glamouröse Familie" ab 14:20 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Meist holen die Folgen dort aber nur um die 3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - am Freitag vergangener Woche sackte der Marktanteil aber sogar auf unter 1 Prozent ab.

Am heutigen Dienstag waren die "Geissens" daher nun zum letzten Mal nachmittags im Einsatz. Ersatzweise laufen künftig die "Frauentausch"-Wiederholungen etwas prominenter. Waren bislang die drei Folgen am Stück zwischen 8:30 Uhr und 14:20 Uhr zu sehen, geht's künftig erst zwei Stunden später los. Zur Mittagszeit lief es für den "Frauentausch" zuletzt häufig ganz gut, im Schnitt erreichten die fünf Folgen in der vergangenen Woche 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Nun hofft man offenbar, dass man dieses Niveau in den Nachmittag hinein verlängern kann - um damit auch den "Love Island"-Wiederholungen etwas mehr Rückenwind zu verschaffen. Dort ist seit vergangener Woche noch einmal die dritte Staffel aus dem Vorjahr zu sehen. Mit bislang im Schnitt nur zweieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen läuft das allerdings sehr schlecht. Trotzdem bleibt "Love Island" erst einmal im Programm.

Die durch den späteren "Frauentausch"-Start frei werdende Zeit am Morgen zwischen 8:30 Uhr und 10:25 Uhr füllt RTLzwei ab Mittwoch übrigens mit Wiederholungen von "Die Straßencops Ruhrgebiet - Jugend im Visier" auf.

