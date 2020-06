"heute+" läuft schon am Freitag zum letzten Mal im ZDF

© ZDF/Jana Kay

Schon am Freitag wird "heute+" zum letzten Mal ausgestrahlt. Nach über fünf Jahren ist damit Schluss für die jungen ZDF-Nachrichten. Der Nachfolger soll erst im Herbst an den Start gehen - bis dahin übernehmen kurze "heute"-Ausgaben den Sendeplatz.



18.06.2020 - 12:01 Uhr von Alexander Krei 18.06.2020 - 12:01 Uhr

Etwas mehr als fünf Jahre nach dem Start wird am späten Freitagabend die letzte Ausgabe von "heute+" zu sehen sein. Das hat ZDF-Sprecher Thomas Hagedorn gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. Das Aus kommt nicht überraschend, schließlich hatte der Sender bereits im vergangenen November angekündigt, die Nachtnachrichten unter diesem Label im Laufe des Jahres einstellen zu wollen (DWDL.de berichtete). Dieser Schritt wird nun vollzogen.

"Die Stärken des netzaffinen Nachrichtenformats 'heute+' nutzt das ZDF künftig für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute, das seit Ende März 2020 die Nachrichten-Inhalte zudem noch vielfältiger in den sozialen Netzwerken präsentiert", sagte Hagedorn. "'heute+' hatte zuletzt den Brückenschlag zwischen TV und Netz optimiert und geht nun mit seinen Video-Formaten konsequent ins Netz und erweitert dort das Angebot der ZDFheute."

Erstaunlich ist, dass das ZDF erst mal kein Nachfolge-Format an den Start bringen wird. Stattdessen sollen vom kommenden Montag an zunächst fünfminütige "heute Xpress"-Ausgaben auf den bisherigen "heute+"-Sendeplätzen über die aktuelle Nachrichtenlage informieren. Erst am 7. September soll dann eine neue Nachrichtensendung starten, die künftig gegen Mitternacht im ZDF-Programm zu sehen sein wird.

Die Zeit bis dahin will der Sender zur Vorbereitung für das neue Format nutzen. Über dessen Namen und genaue Ausgestaltung ist bislang nichts bekannt. An den bisherigen "heute+"-Moderatoren Daniel Bröckerhoff und Hanna Zimmermann will das ZDF allerdings festhalten - in welcher Form auch immer. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit beiden, um die Stärkung unseres Nachrichtenangebots gerade auch mit Blick auf die jüngere Zielgruppe fortsetzen zu können", heißt es aus Mainz. Konkreter will sich das ZDF erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Derweil wird beim ZDF weiterhin an einem Relaunch der Nachrichten gearbeitet. "Wir arbeiten bereits wieder an einem Relaunch von 'heute' und 'heute journal', investieren auch hier und werden die Ergebnisse 2020 präsentieren", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut im vorigen Jahr im DWDL.de-Interview. Wann genau es soweit sein wird, steht noch nicht fest. Wie man hört, sind die Arbeiten am Relaunch etwas in Verzug geraten. Die kürzlich gestartete App dürfte aber schon mal einen Vorgeschmack auf das neue Design geben.

