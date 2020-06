ProSieben Maxx führt "Legends of Tomorrow" ab Juli fort

© The CW

Nachdem die vorerst letzte Episode von "DC's Legends of Tomorrow" erst Ende Mai bei ProSieben Maxx über den Bildschirm lief, hat der Spartensender nun eine schnelle Fortsetzung bekanntgegeben. Schon Anfang Juli geht's weiter.



18.06.2020 - 11:39 Uhr von Kevin Hennings 18.06.2020 - 11:39 Uhr

Ab Montag, dem 6. Juli, setzt ProSieben Maxx die Ausstrahlung der vierten Staffel von "DC's Legends of Tomorrow" fort. Die erste Hälfte der Staffel wurde in diesem Jahr bis zum 25. Mai gezeigt, nun gibt es für die Fans der Serie also eine ziemlich schnelle Fortsetzung. Zum Auftakt in die neuen Folgen zeigt ProSieben Maxx gleich zwei neue Episoden ab 20:15 Uhr. Im Anschluss zeigt man alte Folgen von "The Orville".

So geht die vierte Staffel von "Legends of Tomorrow" weiter: Mona wird für den Ausbruch von Konane verantwortlich gemacht und verliert ihren Job beim Time Bureau. Nate und Zari sehen sich die Aufzeichnung von Konanes Flucht genauer an und stellen fest, dass sie von Hank manipuliert wurde. Nate stellt sich seinem Vater und behauptet auf dessen Seite zu sein. Schließlich gelingt es den Legends Konane im Mexico City des Jahres 1961 aufzuspüren, wo er sich als Profi-Wrestler "El Lobo" ausgibt.

In den USA wurde bereits eine sechste Staffel der Superheldenserie angekündigt und in Auftrag gegeben. Anstatt der klassischen Ausstrahlung ab September müssen sich die Fans dort dieses Mal bis 2021 gedulden - coronabedingt. The CW hat gerade erst Staffel fünf zu Ende gebracht.

