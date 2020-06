Sky One sichert sich Sitcom "Single Parents" für Ende Juli

© Sky One

Nachdem Leighton Meester hierzulande vor allem mit ihren Auftritten in "Gossip Girl" bekannt wurde, kehrt sie nun mit der neuen Sitcom "Single Parents" zurück auf die deutschen Bildschirme. Sky One hat die Serie für Ende Juli angekündigt.



18.06.2020 - 11:31 Uhr von Kevin Hennings 18.06.2020 - 11:31 Uhr

Ab Donnerstag, dem 30. Juli wird die Sitcom "Single Parents" ins Programm von Sky One stoßen. Darin steht "Gossip Girl"-Hauptdarstellerin Leighton Meester im Zentrum. Im wöchentlichen Rhythmus ist jeweils eine Episode um jeweils 20:15 Uhr zu sehen. Parallel stehen die Folgen dann wie gewohnt über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung.

Darum geht es in "Single Parents": Der alleinerziehende Vater Will Cooper (Taran Killam) ist mit seiner Tochter Sophie (Marlow Barkley) umgezogen und versucht nun, in der neuen Stadt Fuß zu fassen. Als die anderen alleinerziehenden Elternteile ihm das erste Mal begegnen, sind sie entsetzt, wie sehr er sich in seiner Vaterrolle verloren hat und dass ihm seien eigene Persönlichkeit offensichtlich flöten gegangen ist. Zusammen zeigen sie Will, was eine gelungene Elternschaft tatsächlich ausmacht und dass diese nicht bedeutet, sich selbst aufgeben zu müssen.

Konzipiert wurde die Serie von JJ Philbin und Elizabeth Meriwether, die in den Vereinigten Staaten bereits die zweite Staffel herausgebracht haben.

Teilen