Rütter präsentiert Hundegeschichten aus aller Welt

Hundeprofi Martin Rütter ist demnächst in einer neuen Vox-Sendung zu sehen. In "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" präsentiert er die "spannendsten Hundegeschichten aus aller Welt". Im Juli geht’s los.



18.06.2020 - 16:26 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2020 - 16:26 Uhr

Vox hat ein neues Format mit Hundeprofi Martin Rütter angekündigt. "Martin Rütters Helden auf vier Pfoten" startet am 11. Juli und ist dann immer samstags ab 19:10 Uhr zu sehen. Auf dem Sendeplatz am Samstagvorabend ersetzt die neue Sendung, von der Vox vier Ausgaben hat produzieren lassen, das Format "Tierbabys - süß und wild!".

Anders als bei seinen "Hundeprofi"-Einsätzen geht Rütter in der neuen Sendung allerdings nicht zu den Hunde-Besitzern, sondern moderiert lediglich ihre Geschichten an und kommentiert das Gesehene. Präsentiert werden sollen so die "spannendsten Hundegeschichten aus aller Welt". So geht es unter anderem um eine italienische Schule für Wasserrettungshunde, einen Hund, der Sprengstoff aufspürt, oder auch um Assistenzhunde, die Menschen mit Behinderungen helfen. Bei dem Format handelt es sich um eine Bearbeitung des englischen Formats "Extraordinary Dogs", Produzent ist Back2Back Productions.

Darüber hinaus hat Vox nun außerdem angekündigt, ab dem 15. Juli noch einmal die US-Serie "Big Little Lies" zu wiederholen. Die wird fortan am späten Mittwochabend ab 22 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Vox zeigte die Serie 2018 bereits in der Primetime, damals war sie mit durchschnittlich 3,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe aber ein Quoten-Flop. Auf viel bessere Quoten kann man auch jetzt nicht hoffen: Im Vorfeld setzt Vox zumindest am 15. Juli auf "Magnum P.I." - die Serie läuft derzeit ebenfalls nur schlecht.

