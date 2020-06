RTL: "Cobra 11"-Dreharbeiten pausieren noch länger

© TVNow / Ruprecht Stempell

Wegen des Coronavirus werden derzeit keine neuen Folgen von "Alarm für Cobra 11" produziert - und dabei wird es auch vorerst bleiben. Wie RTL nun nämlich bekanntgegeben hat, wird erst wieder gedreht, wenn das wirtschaftliche Risiko überschaubar ist.



19.06.2020 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2020 - 16:35 Uhr

Anders als in der Vergangenheit sind in diesem Frühjahr keine neuen Folgen der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" zu sehen gewesen. Grund ist das Coronavirus, das in den vergangenen Wochen und Monaten Dreharbeiten unmöglich gemacht hat. Und das Team von action conept wird auch nicht so schnell ans Set zurückkehren können. Wie RTL nun nämlich bekanntgegeben hat, wird man die Drehpause nämlich bis auf Weiteres fortsetzen.

Konkret heißt es in einer Pressemitteilung des Senders, dass man die Dreharbeiten erst dann wieder aufnehmen will, wenn alle bislang produzierten neuen Folgen ausgestrahlt wurden und, das ist der wahrscheinlich wichtigere Teil, die "wirtschaftlichen Bedingungen eine Sicherstellung des enormen production values" der Serie möglich machen würden. Ganz offensichtlich befürchtet man beim Sender hohe Kosten, wenn man die Dreharbeiten wiederaufnehmen würde und es dann zu einer weiteren Unterbrechung käme.

Produzenten fordern für dieses Risiko schon seit einiger Zeit eine Ausfallhaftung durch die Bundesregierung - die ist aber nach wie vor nicht in Sicht. Und so werden am Set von "Alarm für Cobra 11" so schnell erst einmal keine Tanklaster mehr explodieren. Wann RTL die bereits produzierten Folgen ausstrahlen wird, ist ebenfalls noch unklar. Sehr wahrscheinlich ist aber ein Termin im Herbst.





Die kommende Staffel stellt auch aus inhaltlicher Sicht einen Neuanfang für die 24 Jahre alte Serie dar. So wird zwar auch künftig Erdogan Atalay als Semir Gerkhan zu sehen sein, um ihn herum gibt es aber viele neue Protagonisten. Im Mittelpunkt steht dann auch erstmals eine weibliche Kollegin von Gerkhan, gespielt von Pia Stutzenstein. "Es ist ein Aufbruch in eine neue Zeit, den wir sobald möglich in 2021 weiter fortführen wollen", heißt es vom Sender.

Teilen