Der Deutsche Comedypreis wandert von RTL zu Sat.1

Der Deutsche Comedypreis hat eine neue Heimat. Ab diesem Jahr wird die Preisverleihung in Sat.1 zu sehen sein, das bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de. RTL ist damit nach vielen Jahren raus.



21.06.2020 - 00:01 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2020 - 00:01 Uhr

Seit vielen Jahren ist RTL die feste Heimat des Deutschen Comedypreises gewesen. Zuletzt setzte man sogar auf eine Live-Übertragung der Preisverleihung, die Quoten lagen 2019 und 2018 aber dennoch im überschaubaren Bereich. Nun kommt es zu einem Senderwechsel: Der Deutsche Comedypreis wechselt zu Sat.1 und wird dort in diesem Jahr erstmals zu sehen sein. Das hat der Sender jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt.

Verliehen wird der Deutsche Comedypreis vom Köln Comedy Festival, einer Tochter der Produktionsfirma Brainpool, die auch weiter für die Umsetzung der Show verantwortlich zeichnet. Sat.1 und das Köln Comedy Festival haben sich in Sachen Comedypreis zudem auf eine mehrjährige Zusammenarbeit verständigt, auch 2021 wird der Comedypreis also in Sat.1 ausgestrahlt.

Wie der Deutsche Comedypreis im Herbst dieses Jahres über die Bühne gehen wird, ist derzeit aber noch unklar. Noch ist an eine große TV-Gala mit Publikum nicht zu denken. Bis zum Herbst sieht das aber vielleicht schon ganz anders aus. Sat.1-Chef Kaspar Pflüger freut sich nun aber erst einmal, das Event zum eigenen Sender geholt zu haben. Er sagt: "Sat.1 gilt seit Jahren als erste Anlaufstelle für Comedy im deutschen Fernsehen und ist die Heimat für die besten und erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler dieses Fachs. ‚Der Deutsche Comedypreis‘ feiert und ehrt dieses Genre über alle Sender und Plattformen hinweg und wird ab Herbst dort verliehen, wo man ohnehin immer gut Lachen hat – nämlich bei uns in Sat.1. Und das ist ausnahmsweise kein Scherz."





Ralf Günther, Geschäftsführer des Köln Comedy Festivals, ergänzt: "Das ist für mich die beste TV-Hochzeit des Jahres! ‚Der Deutsche Comedypreis‘ und Sat.1 sind ein absolutes Dreamteam und gehören ab jetzt zusammen – in witzigen, wie in lustigen Zeiten. Wir versprechen eine runderneuerte Comedypreis-Gala, mit vielen Entertainment-Highlights und frischen Show-Ideen, ohne die Ernsthaftigkeit der Preisverleihung zu verlieren. Das Köln Comedy Festival freut sich wieder riesig auf das jährliche Klassentreffen der Comedy- und Entertainmentbranche – und das ab jetzt in Sat.1."

Der Deutsche Comedypreis wurde erstmals im Jahr 1997 verliehen, seither werden jährlich die besten Komikerinnen und Komiker, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Moderatorinnen und Moderatoren mit Comedy-Qualitäten ausgezeichnet. Hinzu kommen Auszeichnungen für die besten Comedyserien, Sketch-Comedys oder auch Live-Acts.

